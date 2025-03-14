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Назарина: Хочется показать дух украинцев в матчах с Бельгией

Национальная сборная Украины

Сборная Украины начала подготовку к важным поединкам плей-офф Лиги наций

Назарина: Хочется показать дух украинцев в матчах с Бельгией

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Егор Назарина поделился мыслями о начале подготовки сине-желтых к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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"Всегда приятно возвращаться в национальную сборную. Это честь и гордость – представлять цвета национальной сборной. Я очень рад быть здесь.

Дорога была нелегкая. Добирались сутки, но это позади. Началась работа, готовимся к важным матчам.

Матчи с Бельгией важны для нас. Хочется показать себя и дух украинцев и победить в двух играх.

Подготовка будет нелегкая, ведь матчи нас ожидают непростые, но мы готовимся с позитивным настроем и позитивными мыслями к матчам со сборной Бельгии", - сказал Назарина для YouTube-канала УАФ.

Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поединок в Бельгии пройдет 23 марта.

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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