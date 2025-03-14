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Назарина: Хочется показать дух украинцев в матчах с Бельгией
Сборная Украины начала подготовку к важным поединкам плей-офф Лиги наций
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Егор Назарина поделился мыслями о начале подготовки сине-желтых к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.
"Всегда приятно возвращаться в национальную сборную. Это честь и гордость – представлять цвета национальной сборной. Я очень рад быть здесь.
Дорога была нелегкая. Добирались сутки, но это позади. Началась работа, готовимся к важным матчам.
Матчи с Бельгией важны для нас. Хочется показать себя и дух украинцев и победить в двух играх.
Подготовка будет нелегкая, ведь матчи нас ожидают непростые, но мы готовимся с позитивным настроем и позитивными мыслями к матчам со сборной Бельгии", - сказал Назарина для YouTube-канала УАФ.
Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поединок в Бельгии пройдет 23 марта.
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