Назарина: Хочется показать дух украинцев в матчах с Бельгией

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Егор Назарина поделился мыслями о начале подготовки сине-желтых к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

"Всегда приятно возвращаться в национальную сборную. Это честь и гордость – представлять цвета национальной сборной. Я очень рад быть здесь.

Дорога была нелегкая. Добирались сутки, но это позади. Началась работа, готовимся к важным матчам.

Матчи с Бельгией важны для нас. Хочется показать себя и дух украинцев и победить в двух играх.

Подготовка будет нелегкая, ведь матчи нас ожидают непростые, но мы готовимся с позитивным настроем и позитивными мыслями к матчам со сборной Бельгии", - сказал Назарина для YouTube-канала УАФ.