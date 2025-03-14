  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Рубчинский - о тренировках со сборной Украины: Приятно ощутить этот уровень
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рубчинский - о тренировках со сборной Украины: Приятно ощутить этот уровень

Национальная сборная Украины

Хавбек поделился впечатлениями от пребывания в главной команде страны

Рубчинский - о тренировках со сборной Украины: Приятно ощутить этот уровень

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Валентин Рубчинский прокомментировал совместные тренировки с национальной командой.

– Чувствуешь себя в главной команде?

– Еще можно сказать, что не полностью. Почувствовать этот уровень – тоже приятно. Будем надеяться, что со временем получу вызов в национальную сборную.

Читайте такжеМихавко: Очень рад быть в сборной Украины даже на несколько дней

– Какие впечатления от работы в главной команде?

- Сегодня была более возобновляемая тренировка. Завтра, говорят, будет два. Будем настраиваться.

- Какие-то правила вам сообщили, какие отличаются от молодежки здесь – в национальной команде?

– В принципе, все то же самое. Надо соблюдать дисциплину, чтобы не опаздывали. А остальное – все то же самое.

- То, что у вас 10 игроков из молодежки, как проходит адаптация во взрослой сборной?

– Конечно, больше ребят знаем, с кем играл в молодежке. Конечно, немного легче. Приятно поиграть и потренироваться со взрослыми, - сказал Рубчинский.

Читайте такжеНазарина: Хочется показать дух украинцев в матчах с Бельгией
По теме
yellow-arrow
Назарина: Хочется показать дух украинцев в матчах с Бельгией
yellow-arrow
Михавко: Очень рад быть в сборной Украины даже на несколько дней
yellow-arrow
"Приятно вернуться". Ребров - о старте подготовки сборной Украины
Украина молодежная сборная Украины Валентин Рубчинский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости