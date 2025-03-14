Рубчинский - о тренировках со сборной Украины: Приятно ощутить этот уровень

Полузащитник молодежной сборной Украины Валентин Рубчинский прокомментировал совместные тренировки с национальной командой.

– Чувствуешь себя в главной команде?

– Еще можно сказать, что не полностью. Почувствовать этот уровень – тоже приятно. Будем надеяться, что со временем получу вызов в национальную сборную.

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– Какие впечатления от работы в главной команде?

- Сегодня была более возобновляемая тренировка. Завтра, говорят, будет два. Будем настраиваться.

- Какие-то правила вам сообщили, какие отличаются от молодежки здесь – в национальной команде?

– В принципе, все то же самое. Надо соблюдать дисциплину, чтобы не опаздывали. А остальное – все то же самое.

- То, что у вас 10 игроков из молодежки, как проходит адаптация во взрослой сборной?

– Конечно, больше ребят знаем, с кем играл в молодежке. Конечно, немного легче. Приятно поиграть и потренироваться со взрослыми, - сказал Рубчинский.