Вратарь сборной Украины: Куртуа - голкипер мирового класса, он усилит Бельгию

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился мыслями относительно возвращения в национальную команду Бельгии вратаря Тибо Куртуа.

"Конфликты в сборной Бельгии? Знаю о них, но это сейчас нас не касается. Куртуа точно усилит Бельгию, ведь это голкипер мирового класса. Это усиление", - сказал Ризнык для ВЗБІРНА.

Напомним, что Куртуа отказывался играть за сборную, пока той руководил Доменико Тедеско. В последний раз он играл за сборную Бельгии еще в 2023 году.

Сборная Бельгии сыграет против Украины 20 марта, ответный матч состоится 23 марта.