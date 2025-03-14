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Вратарь сборной Украины: Куртуа - голкипер мирового класса, он усилит Бельгию
Дмитрий Ризнык высказался о возвращении Куртуа в сборную Бельгии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился мыслями относительно возвращения в национальную команду Бельгии вратаря Тибо Куртуа.
"Конфликты в сборной Бельгии? Знаю о них, но это сейчас нас не касается. Куртуа точно усилит Бельгию, ведь это голкипер мирового класса. Это усиление", - сказал Ризнык для ВЗБІРНА.
Напомним, что Куртуа отказывался играть за сборную, пока той руководил Доменико Тедеско. В последний раз он играл за сборную Бельгии еще в 2023 году.
Сборная Бельгии сыграет против Украины 20 марта, ответный матч состоится 23 марта.
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