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Таловеров рассказал, за счет чего Украина собирается обыграть Бельгию
Украина - очень сбалансированная команда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник
"Мы очень сбалансированная команда, которая может играть в 4 или 5 защитников, которая может атаковать и очень хорошо защищаться. У нас много качественных игроков, которые могут создавать моменты и реализовывать их.
Мы можем быть одним целым и делать все, чтобы показывать классный футбол и выигрывать матчи", – сказал Таловеров.
Напомним, поединки плей-офф раунда за право выступлений в дивизионе "А" Лиги наций пройдут 20 и 23 марта.
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