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Таловеров рассказал, за счет чего Украина собирается обыграть Бельгию

Национальная сборная Украины
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Украина - очень сбалансированная команда

Таловеров рассказал, за счет чего Украина собирается обыграть Бельгию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился ожиданиями от матчей против Бельгии в плей-офф Лиге наций.

"Мы очень сбалансированная команда, которая может играть в 4 или 5 защитников, которая может атаковать и очень хорошо защищаться. У нас много качественных игроков, которые могут создавать моменты и реализовывать их.

Мы можем быть одним целым и делать все, чтобы показывать классный футбол и выигрывать матчи", – сказал Таловеров.

Напомним, поединки плей-офф раунда за право выступлений в дивизионе "А" Лиги наций пройдут 20 и 23 марта.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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