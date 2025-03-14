Таловеров рассказал, за счет чего Украина собирается обыграть Бельгию

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился ожиданиями от матчей против Бельгии в плей-офф Лиге наций.

"Мы очень сбалансированная команда, которая может играть в 4 или 5 защитников, которая может атаковать и очень хорошо защищаться. У нас много качественных игроков, которые могут создавать моменты и реализовывать их.

Мы можем быть одним целым и делать все, чтобы показывать классный футбол и выигрывать матчи", – сказал Таловеров.