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Национальная сборная Украины

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Судаков отправился на сбор национальной команды в патриотичном худе. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Хавбек подчеркнул прописные истины

Судаков отправился на сбор национальной команды в патриотичном худе. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавбек "Шахтёра" Георгий Судаков поделился новыми фото в Instagram, показав свой стильный образ перед отъездом на сбор сборной Украины.

Футболист одел в дорогу черное худи с надписью "Донбасс и Крым – это Украина".

Также футболист добавил подпись под фото: "Донбасс и Крым – это Украина. Украина – столица Свободы!".

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