Национальная сборная Украины
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Судаков отправился на сбор национальной команды в патриотичном худе. ФОТО
Хавбек подчеркнул прописные истины
фото из соцсетей
Хавбек "Шахтёра" Георгий Судаков поделился новыми фото в Instagram, показав свой стильный образ перед отъездом на сбор
Футболист одел в дорогу черное худи с надписью "Донбасс и Крым – это Украина".
Также футболист добавил подпись под фото: "Донбасс и Крым – это Украина. Украина – столица Свободы!".
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