Судаков отправился на сбор национальной команды в патриотичном худе. ФОТО

Хавбек "Шахтёра" Георгий Судаков поделился новыми фото в Instagram, показав свой стильный образ перед отъездом на сбор сборной Украины .

Футболист одел в дорогу черное худи с надписью "Донбасс и Крым – это Украина".

Также футболист добавил подпись под фото: "Донбасс и Крым – это Украина. Украина – столица Свободы!".