Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков отправился на сбор национальной команды в патриотичном худи. ФОТО
Хавбек подчеркнул прописные истины
фото из соцсетей
Хавбек "Шахтёра" Георгий Судаков поделился новыми фото в Instagram, показав свой стильный образ перед отъездом на сбор
Футболист одел в дорогу черное худи с надписью "Донбасс и Крым – это Украина".
Также футболист добавил подпись под фото: "Донбасс и Крым – это Украина. Украина – столица Свободы!".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы
- США усилили санкции в отношении России и нашли Украине замену для ATACMS - СМИ
- "У него есть такие амбиции", - Цыганык назвал тренера, который может принять сборную Украины после Реброва
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн