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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тренер Бельгии: Я знаю, как мы будем играть против Украины, но не хочу делать соперника мудрее

Национальная сборная Украины
Обновлено

Руди Гарсия объявил заявку на сборную Украины

Тренер Бельгии: Я знаю, как мы будем играть против Украины, но не хочу делать соперника мудрее

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия пообщался с журналистами после представления состава на противостояние с Украиной в Лиге Наций.

"Почему я вызвал 26 игроков на сбор? Потому что в первом матче против Украины у нас все еще есть два дисквалифицированных игрока (Опенда и Кастань) и я вызвал двух дополнительных ребят. Я также решил вызвать дополнительного вратаря, чтобы иметь возможность лучше работать во время тренировок.

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У нас есть умная и разносторонняя группа игроков, поэтому мы можем играть по разным схемам. Конечно, я уже знаю, как мы будем играть против Украины, но больше ничего сказать не могу, потому что не хочу делать соперника мудрее", - сказал Гарсия.

Напомним, что матчи между Украиной и Бельгией состоятся 20-го и 23-го марта.

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Украина Бельгия Руди Гарсия
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Источник:
HBVL
Опубликовал: Михаил Черныш
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