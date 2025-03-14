Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Бельгии: Я знаю, как мы будем играть против Украины, но не хочу делать соперника мудрее
Руди Гарсия объявил заявку на сборную Украины
фото из свободных источников
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия пообщался с журналистами после
"Почему я вызвал 26 игроков на сбор? Потому что в первом матче против Украины у нас все еще есть два дисквалифицированных игрока (Опенда и Кастань) и я вызвал двух дополнительных ребят. Я также решил вызвать дополнительного вратаря, чтобы иметь возможность лучше работать во время тренировок.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
У нас есть умная и разносторонняя группа игроков, поэтому мы можем играть по разным схемам. Конечно, я уже знаю, как мы будем играть против Украины, но больше ничего сказать не могу, потому что не хочу делать соперника мудрее", - сказал Гарсия.
Напомним, что матчи между Украиной и Бельгией состоятся 20-го и 23-го марта.
Популярное сейчас
- Путин передал Трампу свое предложение о прекращении огня, - Reuters
- Трамп рассказал детали "хорошего и продуктивного разговора" с Путиным
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы
- Разбавленная игроками молодежки. Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак