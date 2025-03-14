  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. И под дождем тоже. Сборная Украины перешла в режим двухразовых тренировок. ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И под дождем тоже. Сборная Украины перешла в режим двухразовых тренировок. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Работа набирает обороты

И под дождем тоже. Сборная Украины перешла в режим двухразовых тренировок. ФОТО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины продолжила плановую подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.

Сегодня в испанском Бенидорме команда вошла в режим двух тактических и практических тренировок в день – утром и вечером. Правда, вечернее занятие проходило под дождем и закончилось работой в тренажерном зале.

Напомним, что для обеспечения нормального тренировочного процесса до 16 марта с главной командой страны будут работать футболисты молодежной сборной Украины.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После 16 марта все они продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, НТЗ которой запланировано на период с 17 по 25 марта в Турции.

По теме
yellow-arrow
Судаков отправился на сбор национальной команды в патриотичном худи. ФОТО
yellow-arrow
Таловеров рассказал, за счет чего Украина собирается обыграть Бельгию
yellow-arrow
С Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Бельгия объявила заявку на матчи с Украиной
Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости