И под дождем тоже. Сборная Украины перешла в режим двухразовых тренировок. ФОТО

Сборная Украины продолжила плановую подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.

Сегодня в испанском Бенидорме команда вошла в режим двух тактических и практических тренировок в день – утром и вечером. Правда, вечернее занятие проходило под дождем и закончилось работой в тренажерном зале.

Напомним, что для обеспечения нормального тренировочного процесса до 16 марта с главной командой страны будут работать футболисты молодежной сборной Украины.

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После 16 марта все они продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, НТЗ которой запланировано на период с 17 по 25 марта в Турции.