Национальная сборная Украины
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Бражко: Не знаю, почему не вызвали в сборную. Поеду в молодежку, поиграю там
Не вызов хавбека в сборную - решение тренерского штаба
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорник "Динамо" Владимир Бражко ответил на вопрос, почему он не получил вызов в национальную
- Ты восстановился? Насколько ты чувствуешь себя после травмы?
- На 100%
- Что по сборной? Как думаешь, почему тебя не вызвали?
- Не знаю… Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там.
Такой период, нужно через это пройти, чтобы с новыми силами попасть в сборную.
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Источник:ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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