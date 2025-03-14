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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бражко: Не знаю, почему не вызвали в сборную. Поеду в молодежку, поиграю там

Национальная сборная Украины
Обновлено

Не вызов хавбека в сборную - решение тренерского штаба

Бражко: Не знаю, почему не вызвали в сборную. Поеду в молодежку, поиграю там

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорник "Динамо" Владимир Бражко ответил на вопрос, почему он не получил вызов в национальную сборную Украины.

- Ты восстановился? Насколько ты чувствуешь себя после травмы?

- На 100%

- Что по сборной? Как думаешь, почему тебя не вызвали?

- Не знаю… Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там.

Такой период, нужно через это пройти, чтобы с новыми силами попасть в сборную.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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