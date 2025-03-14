Бражко: Не знаю, почему не вызвали в сборную. Поеду в молодежку, поиграю там

Опорник "Динамо" Владимир Бражко ответил на вопрос, почему он не получил вызов в национальную сборную Украины .

- Ты восстановился? Насколько ты чувствуешь себя после травмы?

- На 100%

- Что по сборной? Как думаешь, почему тебя не вызвали?

- Не знаю… Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там.

Такой период, нужно через это пройти, чтобы с новыми силами попасть в сборную.