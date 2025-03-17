Двухматчевая дуэль Украины и Бельгии плюс ¼ финала Лиги наций. Расписание футбола на 17 – 23 марта

Наступает международная пауза. Берем передышку в три дня, с 17 по 19 марта вообще без серьезных матчей, а затем полноценно наслаждаемся футболом в исполнении сборных – самого высокого качества. Нас ждет ремейк финала ЧМ-2018 в двух частях, битвы Италии и Германии, парочка рандеву Нидерландов и Испании – и это далеко не полный список топ-вывесок.

Четверг, 20 марта

И за что это нам? Как прикажете смотреть все четвертьфиналы Лиги наций одновременно? Или выводить себе все на экран компьютера, или же переключать каналы, другого выхода нет, все матчи очень интересные. А, стоп, какие еще четвертьфиналы – мы однозначно будем смотреть первый поединок плей-офф Лиги наций, в котором сойдутся Украина и Бельгия!

19:00. Армения – Грузия. Лига наций, плей-офф. Megogo

19:00. Турция – Венгрия. Лига наций, плей-офф. Megogo

21:45. Хорватия – Франция. Лига наций, ¼ финала. Megogo

21:45. Дания – Португалия. Лига наций, ¼ финала. Megogo

21:45. Италия – Германия. Лига наций, ¼ финала. Megogo

21:45. Нидерланды – Испания. Лига наций, ¼ финала. Megogo

21:45. Австрия – Сербия. Лига наций, плей-офф. Megogo

21:45. Болгария – Ирландия. Лига наций, плей-офф. Megogo

21:45. Греция – Шотландия. Лига наций, плей-офф. Megogo

21:45. Косово – Исландия. Лига наций, плей-офф. Megogo

21:45. Словакия – Словения. Лига наций, плей-офф. Megogo

21:45. Украина – Бельгия. Лига наций, плей-офф. Megogo

Пятница, 21 марта

Включаются в международную паузу южноамериканская и европейская квалификации на чемпионат мира-2026. Бразилия и ее соседи порадуют полуночников. Также всегда интересно глянуть поединок с участием Англии. Тем более, если Томас Тухель дебютирует на ее тренерском мостике.

01:00. Парагвай – Чили. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

02:45. Бразилия – Колумбия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

03:30. Перу – Боливия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

19:00. Кипр – Сан-Марино. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

20:00. Украина U-21 – Словения U-21. ТМ. N/A

21:45. Румыния – Босния и Герцеговина. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Мальта – Финляндия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Польша – Литва. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Андорра – Латвия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Англия – Албания. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

23:00. Эквадор – Венесуэла. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

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Суббота, 22 марта

Фанаты "альбиселесте", готовьте кофе. Много кофе. Ну, а вечером посмотрим, сколько Эрлинг Холанд отгрузит в ворота Молдовы.

01:30. Уругвай – Аргентина. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

16:00. Лихтенштейн – Северная Македония. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

19:00. Черногория – Гибралтар. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

19:00. Молдова – Норвегия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Чехия – Фарерские острова. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Уэльс – Казахстан. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Израиль – Эстония. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Воскресенье, 23 марта

Зеркальное отражение четверга. И вновь нас всех особенно интересует матч главной команды страны. Верим в "сине-желтых".