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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двухматчевая дуэль Украины и Бельгии плюс ¼ финала Лиги наций. Расписание футбола на 17 – 23 марта

Национальная сборная Украины

График топ-матчей

Двухматчевая дуэль Украины и Бельгии плюс ¼ финала Лиги наций. Расписание футбола на 17 – 23 марта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наступает международная пауза. Берем передышку в три дня, с 17 по 19 марта вообще без серьезных матчей, а затем полноценно наслаждаемся футболом в исполнении сборных – самого высокого качества. Нас ждет ремейк финала ЧМ-2018 в двух частях, битвы Италии и Германии, парочка рандеву Нидерландов и Испании – и это далеко не полный список топ-вывесок.

Четверг, 20 марта

И за что это нам? Как прикажете смотреть все четвертьфиналы Лиги наций одновременно? Или выводить себе все на экран компьютера, или же переключать каналы, другого выхода нет, все матчи очень интересные. А, стоп, какие еще четвертьфиналы – мы однозначно будем смотреть первый поединок плей-офф Лиги наций, в котором сойдутся Украина и Бельгия!

  • 19:00. Армения – Грузия. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 19:00. Турция – Венгрия. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Хорватия – Франция. Лига наций, ¼ финала. Megogo
  • 21:45. Дания – Португалия. Лига наций, ¼ финала. Megogo
  • 21:45. Италия – Германия. Лига наций, ¼ финала. Megogo
  • 21:45. Нидерланды – Испания. Лига наций, ¼ финала. Megogo
  • 21:45. Австрия – Сербия. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Болгария – Ирландия. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Греция – Шотландия. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Косово – Исландия. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Словакия – Словения. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Украина – Бельгия. Лига наций, плей-офф. Megogo

Пятница, 21 марта

Включаются в международную паузу южноамериканская и европейская квалификации на чемпионат мира-2026. Бразилия и ее соседи порадуют полуночников. Также всегда интересно глянуть поединок с участием Англии. Тем более, если Томас Тухель дебютирует на ее тренерском мостике.

  • 01:00. Парагвай – Чили. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 02:45. Бразилия – Колумбия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 03:30. Перу – Боливия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 19:00. Кипр – Сан-Марино. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 20:00. Украина U-21 – Словения U-21. ТМ. N/A
  • 21:45. Румыния – Босния и Герцеговина. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 21:45. Мальта – Финляндия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 21:45. Польша – Литва. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 21:45. Андорра – Латвия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 21:45. Англия – Албания. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 23:00. Эквадор – Венесуэла. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
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Суббота, 22 марта

Фанаты "альбиселесте", готовьте кофе. Много кофе. Ну, а вечером посмотрим, сколько Эрлинг Холанд отгрузит в ворота Молдовы.

  • 01:30. Уругвай – Аргентина. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 16:00. Лихтенштейн – Северная Македония. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 19:00. Черногория – Гибралтар. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 19:00. Молдова – Норвегия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 21:45. Чехия – Фарерские острова. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 21:45. Уэльс – Казахстан. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
  • 21:45. Израиль – Эстония. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Воскресенье, 23 марта

Зеркальное отражение четверга. И вновь нас всех особенно интересует матч главной команды страны. Верим в "сине-желтых".

  • 16:00. Грузия – Армения. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 19:00. Венгрия – Турция. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 19:00. Исландия – Косово. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 19:00. Сербия – Австрия. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 19:00. Словения – Словакия. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Франция – Хорватия. Лига наций, ¼ финала. Megogo
  • 21:45. Германия – Италия. Лига наций, ¼ финала. Megogo
  • 21:45. Португалия – Дания. Лига наций, ¼ финала. Megogo
  • 21:45. Испания – Нидерланды. Лига наций, ¼ финала. Megogo
  • 21:45. Бельгия – Украина. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Ирландия – Болгария. Лига наций, плей-офф. Megogo
  • 21:45. Шотландия – Греция. Лига наций, плей-офф. Megogo
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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