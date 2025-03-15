Национальная сборная Украины
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В сборную Украины прибыл первый легионер
Лишь недавно он выдал супер-матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УАФ сообщает, что в расположение сборной Украины приехал нападающий Роман Яремчук. Он первым из легионеров присоединился к лагерю национальной команды.
Сборная Украины сыграет свой первый матч с Бельгией в четверг, 20-го марта.
Форвард "Олимпиакоса" два дня назад оформил дубль в ворота "Буде-Глимт" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, принеся команде победу (2:1).
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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