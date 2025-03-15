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В Украины и Бельгии одинаковые сильные стороны? Судаков оценил соперника перед противостоянием

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сильная команда

В Украины и Бельгии одинаковые сильные стороны? Судаков оценил соперника перед противостоянием

Фото: Шахтар

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков охарактеризовал сборную Бельгии, с которой сине-желтые будут играть за право выступать в Дивизионе А Лиги Наций.

- Как оцениваешь силу сборной Бельгии перед предстоящими матчами?

- Сильная сборная. Думаю, здесь даже нечего говорить лишнего о них - и так все понимают. Футболисты из топ-5 чемпионатов все, все мировые звезды, поэтому очень сильная сборная.

- Какие основные сильные стороны бельгийской команды?

- Думаю, скорость на флангах и креатив в центре поля.

- А нашей?

- Скорость на флангах и креатив в центре поля.

- Есть ли особые воспоминания о прошлом матче против Бельгии?

- Наверное, как раз мой незабитый момент на последних минутах - это самое большое, что отложилось в голове.

- В каких моментах вспоминаешь об этом эпизоде?

- Да часто вспоминаю. И часто случается видео в тиктоке, инстаграме. Поэтому часто вспоминаю, что было бы, если бы забил в тот момент. Может, карьера изменилась бы немного.

- Хочется вернуть время назад?

- Не хочется.

- Кевин Де Брюйне уже не тот?

- Да как не тот? Футболист мирового уровня. Он в каждой игре выходит и делает какое-то результативное действие. Просто у него травма была, и он как раз только восстановился.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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