Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Украины и Бельгии одинаковые сильные стороны? Судаков оценил соперника перед противостоянием
Сильная команда
Фото: Шахтар
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков охарактеризовал сборную Бельгии, с которой сине-желтые будут играть за право выступать в Дивизионе А Лиги Наций.
- Как оцениваешь силу сборной Бельгии перед предстоящими матчами?
- Сильная сборная. Думаю, здесь даже нечего говорить лишнего о них - и так все понимают. Футболисты из топ-5 чемпионатов все, все мировые звезды, поэтому очень сильная сборная.
- Какие основные сильные стороны бельгийской команды?
- Думаю, скорость на флангах и креатив в центре поля.
- А нашей?
- Скорость на флангах и креатив в центре поля.
- Есть ли особые воспоминания о прошлом матче против Бельгии?
- Наверное, как раз мой незабитый момент на последних минутах - это самое большое, что отложилось в голове.
- В каких моментах вспоминаешь об этом эпизоде?
- Да часто вспоминаю. И часто случается видео в тиктоке, инстаграме. Поэтому часто вспоминаю, что было бы, если бы забил в тот момент. Может, карьера изменилась бы немного.
- Хочется вернуть время назад?
- Не хочется.
- Кевин Де Брюйне уже не тот?
- Да как не тот? Футболист мирового уровня. Он в каждой игре выходит и делает какое-то результативное действие. Просто у него травма была, и он как раз только восстановился.
Популярное сейчас
- Последствия войны. Матч между Кривбассом и Левым Берегом перенесен
- Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее
- Украинская ракета Длинный Нептун на 1000 километров прошла успешное боевое применение – Зеленский
- "У него есть такие амбиции", - Цыганык назвал тренера, который может принять сборную Украины после Реброва
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак