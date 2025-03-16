Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Краснопир – о сборе с национальной сборной: Один из самых ценных опытов в моей жизни
Следующая остановка – молодежная сборная
Фото: ФК Карпати
Нападающий "Карпат" и молодежной сборной Украины Игорь Краснопир прокомментировал несколько дней тренировок под руководством Сергея Реброва в первой команде "сине-желтых".
“ – Колоссальный опыт, на самом деле. Очень рад оказаться здесь и иметь такую возможность потренироваться и побыть в этой среде и почувствовать как это. Только самые положительные эмоции.
– Вы успели поймать и тренировочный процесс, и в зале поработали. Вот сейчас был матч. Почувствовал более высокий уровень?
– Конечно: качество, мастерство. Здесь все на самом лучшем уровне в Украине, что здесь можно сказать. Для меня это вообще супер возможность оказаться здесь.
Очень счастлив, на самом деле. Сейчас приеду в молодежную сборную и буду готовится к товарищеским матчам с Польшей U-21 и Словенией U-21. Этот опыт, который я получил здесь, один из самых ценных в моей жизни.
– Львом матча сегодня не назвали?
– Да нет, какой Лев матча. Втикнули один гол головой, да и на этом все.
– Но ты этот гол забил. Доволен собой?
– Честно, доволен, потому что по игре были вопросы”, – сказал Краснопир.
Отметим, что на вчерашней тренировке "сине-желтые" провели двусторонку. Она стала завершающим этапом пребывания на собрании представителей молодежной сборной. Сегодня, 16 марта, они отправятся в Турцию в лагерь к Унаи Мельгосе.
Популярное сейчас
- Не только Ротань: 2 тренера, которые могут заменить Шовковского, – СМИ
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Гагарин ответил всем, кто не понимает целесообразности матчей Кривбасса в Кривом Роге
- С Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Бельгия объявила заявку на матчи с Украиной
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех