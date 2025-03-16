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Краснопир – о сборе с национальной сборной: Один из самых ценных опытов в моей жизни

Национальная сборная Украины

Следующая остановка – молодежная сборная

Краснопир – о сборе с национальной сборной: Один из самых ценных опытов в моей жизни

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Нападающий "Карпат" и молодежной сборной Украины Игорь Краснопир прокомментировал несколько дней тренировок под руководством Сергея Реброва в первой команде "сине-желтых".

“ – Колоссальный опыт, на самом деле. Очень рад оказаться здесь и иметь такую ​​возможность потренироваться и побыть в этой среде и почувствовать как это. Только самые положительные эмоции.

– Вы успели поймать и тренировочный процесс, и в зале поработали. Вот сейчас был матч. Почувствовал более высокий уровень?

– Конечно: качество, мастерство. Здесь все на самом лучшем уровне в Украине, что здесь можно сказать. Для меня это вообще супер возможность оказаться здесь.

Очень счастлив, на самом деле. Сейчас приеду в молодежную сборную и буду готовится к товарищеским матчам с Польшей U-21 и Словенией U-21. Этот опыт, который я получил здесь, один из самых ценных в моей жизни.

– Львом матча сегодня не назвали?

– Да нет, какой Лев матча. Втикнули один гол головой, да и на этом все.

– Но ты этот гол забил. Доволен собой?

– Честно, доволен, потому что по игре были вопросы”, – сказал Краснопир.

Отметим, что на вчерашней тренировке "сине-желтые" провели двусторонку. Она стала завершающим этапом пребывания на собрании представителей молодежной сборной. Сегодня, 16 марта, они отправятся в Турцию в лагерь к Унаи Мельгосе.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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