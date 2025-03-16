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Сборная Украины провела внутренний спарринг в Испании – ВИДЕО
Завершающий этап тренировок представителей молодежной сборной
УАФ
Национальная команда Украины в субботу, 15 марта, провела спарринг с участием футболистов первой команды, а также представителей молодежной сборной, которые со среды занимались с командой.
Двусторонка завершилась победой "синих", а голом отличился представитель "Карпат" и непосредственно молодежки Игорь Краснопир.
Сегодня, 16 марта, завершится этап пребывания в расположении национальной сборной игроков Украины U-21. Уже завтра начнется их сбор в Турции под руководством Унаи Мельгосы.
Первый матч против Бельгии запланирован на четверг, 20 марта, в Мурсии. Второй поединок плей-офф Лиги наций "сине-желтые" проведут против "красных дьяволов" 23 марта в Генке.
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