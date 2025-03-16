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Тренер Бельгии: Я уже знаю, как мы будем играть против сборной Украины
Однако карты раскрывать не хочет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал подготовку к матчам против Украины в плей-офф Лиги наций.
“ – Вы уже имеете представление о том, как будете играть?
– У нас умные и универсальные игроки, поэтому мы можем играть разными схемами. Конечно, я уже знаю, как мы будем играть против Украины, но не могу сказать об этом больше, потому что не хочу делать соперника умнее.
Однако это не будет очевидно, потому что многие ребята будут играть в воскресенье, поэтому в понедельник мы будем заняты в основном восстановлением. Во вторник и среду будем работать над тактическим планом. После этого мы перейдем к существу и четко объясним игрокам, чего мы от них ожидаем.
– В прошлом некоторые футболисты не хотели играть в Лиге наций. Приходилось ли вам убеждать таких игроков, как Лукаку или де Брюйне, чтобы они приехали?
– Вовсе нет. Они оба были очень мотивированы быть здесь. Это двухматчевое противостояние с Украиной – первый вызов новой главы для “красных дьяволов”, и они сами знали, что им нужно быть здесь.
Эти матчи плей-офф также очень важны для будущего, потому что мы хотим остаться в дивизионе А, чтобы иметь возможность играть матчи высокого уровня в будущем”, – сказал Гарсия.
Первый матч будет номинально домашним для Украины и пройдет 20 марта в Мурсии. А уже в воскресенье, 23 марта, "сине-желтые" проведут встречу против Бельгии на поле "красных дьяволов" в Генке.
Для Руди Гарсии это будет первый опыт матчей во главе сборной. Он возглавил Бельгию 24 января этого года.
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