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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Лунин присоединился к сборной и провел первую тренировку

Национальная сборная Украины

Стал вторым легионером в команде

Лунин присоединился к сборной и провел первую тренировку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

заявил он сам в видеообращении к болельщикам в Telegram-канале УАФ.

Лунин сообщил, что уже провел первую тренировку с командой и начал подготовку к матчу против Бельгии.

Вчера "Реал" украинского голкипера сыграл поединок 28 тура Ла Лиги против "Вильярреала" в гостях. Расстояние от Вильярреала до Бенидорма, где проводят свой сбор подопечные Реброва, составляет чуть больше 200 километров.

Лунин стал вторым легионером, который присоединился к группе футболистов сборной, выступающих в УПЛ. Вчера в лагерь команды прибыл нападающий “Олимпиакоса” Роман Яремчук.

Первый матч плей-офф Лиги наций "сине-желтые" проведут 20 марта против Бельгии в Мурсии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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