Лунин присоединился к сборной и провел первую тренировку

заявил он сам в видеообращении к болельщикам в Telegram-канале УАФ.

Лунин сообщил, что уже провел первую тренировку с командой и начал подготовку к матчу против Бельгии.

Вчера "Реал" украинского голкипера сыграл поединок 28 тура Ла Лиги против "Вильярреала" в гостях. Расстояние от Вильярреала до Бенидорма, где проводят свой сбор подопечные Реброва, составляет чуть больше 200 километров.

Лунин стал вторым легионером, который присоединился к группе футболистов сборной, выступающих в УПЛ. Вчера в лагерь команды прибыл нападающий “Олимпиакоса” Роман Яремчук.

Первый матч плей-офф Лиги наций "сине-желтые" проведут 20 марта против Бельгии в Мурсии.