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Игрок Полесья – о тренировках со сборной: Всегда есть мандраж, когда играешь со старшими партнерами

Национальная сборная Украины

Рад быть с основной командой

Игрок Полесья – о тренировках со сборной: Всегда есть мандраж, когда играешь со старшими партнерами

УАФ/Дан Балашов

Новина українською

Полузащитник "Полесье" и молодежной сборной Украины Борис Крушинский прокомментировал тренировочный сбор с национальной командой

“Сегодня была двусторонняя игра очень высокой интенсивности. Мне очень приятно здесь находиться. Мандраж, когда играешь со старшими партнерами, всегда есть, но они нас поддерживали, так что он прошел.

Я очень рад тренироваться с основной командой. Это для меня большая честь, ведь о таком мечтает каждый футболист. Я очень благодарен тренерскому штабу, что меня пригласили на эти тренировки, где я мог почувствовать уровень первой сборной”, — сказал Борис Крушинский.

В активе 22-летнего хавбека один матч в составе молодежной сборной Украины – товарищеский поединок против Марокко U-23 в марте 2024 года. Крушинский также вызван в ряды молодежки и на этот мартовский сбор – на спарринги против сверстников из Словении (21 марта) и Польши (25 марта).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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