Игрок Полесья – о тренировках со сборной: Всегда есть мандраж, когда играешь со старшими партнерами

Полузащитник "Полесье" и молодежной сборной Украины Борис Крушинский прокомментировал тренировочный сбор с национальной командой

“Сегодня была двусторонняя игра очень высокой интенсивности. Мне очень приятно здесь находиться. Мандраж, когда играешь со старшими партнерами, всегда есть, но они нас поддерживали, так что он прошел.

Я очень рад тренироваться с основной командой. Это для меня большая честь, ведь о таком мечтает каждый футболист. Я очень благодарен тренерскому штабу, что меня пригласили на эти тренировки, где я мог почувствовать уровень первой сборной”, — сказал Борис Крушинский.