Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Полесья – о тренировках со сборной: Всегда есть мандраж, когда играешь со старшими партнерами
Рад быть с основной командой
УАФ/Дан Балашов
Полузащитник "Полесье" и молодежной сборной Украины Борис Крушинский прокомментировал тренировочный сбор с национальной командой
“Сегодня была двусторонняя игра очень высокой интенсивности. Мне очень приятно здесь находиться. Мандраж, когда играешь со старшими партнерами, всегда есть, но они нас поддерживали, так что он прошел.
Я очень рад тренироваться с основной командой. Это для меня большая честь, ведь о таком мечтает каждый футболист. Я очень благодарен тренерскому штабу, что меня пригласили на эти тренировки, где я мог почувствовать уровень первой сборной”, — сказал Борис Крушинский.
В активе 22-летнего хавбека один матч в составе молодежной сборной Украины – товарищеский поединок против Марокко U-23 в марте 2024 года. Крушинский также вызван в ряды молодежки и на этот мартовский сбор – на спарринги против сверстников из Словении (21 марта) и Польши (25 марта).
Популярное сейчас
- Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Экс-игрок участника УПЛ вспомнил, как Шахтер щедро отблагодарил футболистов за победу над Динамо. И наоборот
- Разбавленная игроками молодежки. Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак