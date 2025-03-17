Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат

До матча с Бельгией осталось совсем немного времени. И чем ближе поединок, тем сильнее в инфопространстве чувствуется тревожность — такое впечатление, что мы играем не в Лиге наций, а на на чемпионате мира или Европы.

Все настолько “накручено” вокруг будущей афиши, что Сергей Ребров своим решением разорвал 21-й тур Премьер-лиги на два куска — лидеры турнирной таблицы, которые имеют на балансе больше всего делегатов в национальную команду, “отстрелялись” 11 марта, а остальные — 15-го.

Материал подготовлен при поддержке лицензионного букмекера GGBET

Это нонсенс. Но полностью разрешенный — если кому-то и не понравилась инициатива организации встречи между “Александрией” и “Оболонью” во вторник в 13:00, то юристы УАФ сразу вооружатся статьей 3, пунктом 2.4 регламента УПЛ.

Да-да, то самое “создание условий для качественной подготовки и успешного выступления национальных сборных команд Украины в международных соревнованиях, обеспечение обязательного направления футболистов в их составы в соответствии с календарем международных матчей УАФ”.

И неважно, что следующее положение свидетельствует о “создании комфортных и безопасных условий для участников соревнований и зрителей”. Повторим — КОМФОРТНЫХ и ЗРИТЕЛЕЙ. Впрочем, ничего, никто же на работу не ходит, поэтому всей страной дружно посмотрели, как Руслан Ротань красиво разобрался с “пивоварами”. Сто процентов.

Переносы, их целесообразность — отдельная тема. Сейчас важно то, что это лишь дополнило возникший ажиотаж. И тут вопрос: А СТОИТ ЛИ ОН ТОГО? За что мы боремся с братией Руди Гарсии? Где наше место и следует ли так лихорадочно за него цепляться?

Что даст присутствие в Дивизионе А

На самом деле мало, что можно “пощупать”. Безусловно, потенциальный проход “красных дьяволов” будет сигнализировать о процессе выздоровления после откровенно слабого перформанса осенью. Судьба того, удержимся ли мы в Дивизионе В, или его сменим на С, решилась только в последнем туре.

На финише “сине-желтые” набрали 8 очков, вскарабкались на вторую строчку, но все равно оставили спорное послевкусие. Поражения Албании (1:2), Чехии (2:3), нервный обыгрыш Грузии (1:0), тяжелый выезд в Тирану, где в концовке пришлось отбиваться (2:1) — это точно не ассоциируется с доминацией и легкостью, которые так хочется видеть в нашем исполнении.

В случае успеха Сергей Станиславович ответит критикам, которые недовольны его пребыванием на мостике и подвергают сомнениям текущие результаты.

Это закрепит и авторитет тренера, и игроков, ведь они эффективно справятся с установкой. Теоретически победа положительно замотивирует перед стартом квалификации ЧМ-2026 (правда, до сентября 2025-го — как до Луны, и не понятно, кто какую будет держать форму). Тем не менее сама мысль “мы достойно боремся с грандами или околотопами” — конечно, приятна.

Ну, и, конечно, мы повысимся в классе, сможем помериться силами с Португалией, Францией, Италией, Германией или Нидерландами — так сказать, бомондом европейского футбола. Такой опыт лишним не будет — вероятно, послужит закалкой и проверкой на прочность. Хотя и здесь есть вопросы.

Чем привлекателен Дивизион В

К сожалению, Дивизион А не является гарантированной лакмусовой бумажкой, дающей знать о качестве. Часть его представителей до сих пор посредственно реагирует на турнир и воспринимает, как лишнюю нагрузку на календарь.

Сделать прогноз на матч Украина - Бельгия можно вместе с GGBEТ

То есть, вопрос актуальности Лиги наций сугубо индивидуальный — если условные Германия и Италия используют детище УЕФА на максимум, потому что так шлифуют составы, прежде чем выйти на дистанцию отборочного цикла ЧМ-2026, то та же Франция неприкрыто бьет баклуши.

Все это может создать иллюзию достижения: в 2022-м Венгрия дала прикурить Англии и Германии и едва не отправилась в финал четырех. Тогда все восхищались Марко Росси, говорили о Доминике Собослаи, однако прогнозируемый рост так и не состоялся. Мадьяры продемонстрировали, что по делу причастны к континентальным форумам (еще бы, ФИФА и УЕФА непрерывно расширяет квоты), но глобально не выросли — а это от них ждали, например, прошлым летом на Евро.

Отбросим лирику и скажем следующее: чтобы избежать этой самой иллюзии, лучше бороться за конкретные вещи. Если задерживаемся в объективно более легком Дивизионе В, делаем все, чтобы выиграть свой квартет и таким образом обеспечиваем лазейку для выхода на ЧЕ-2028.

Это действенный вариант в том случае, когда, не дай Бог, что-то пойдет не так традиционным путем в квалификации. Вот тогда и поблагодарим ЛН, как явление, и попробуем повторить путь Северной Македонии или Грузии, которая в дальнейшем произвела фурор на полях Германии.

За эту соломинку надо хвататься. Дивизион А скорее удовлетворит эго, чем преподнесет реальный бонус — лучше не быть вышеупомянутой Венгрией, а оперировать козырем в рукаве.

Не следует переоценивать матчи, их знаковость близка к нулю

Стоп-стоп-стоп. “Вы предлагаете Украине уступить?”, — не удивимся подобным мыслям в ваших головах.

Нет, не предлагаем, лишь рассуждаем о преимуществах дивизионов. Впрочем, не видим смысла делать трагедию, если проигрыш произойдет. Очевидно, что Бельгия наделена статусом фаворита, мощнее укомплектована, обрадовалась возвращению Тибо Куртуа, настроена биться, ведь пришел новый специалист, которому принципиально подтвердить профессиональную пригодность на фоне опального Доменико Тедеско.

У Реброва аналогичные цели, однако отсутствуют триггеры — Украину не трудно “просканировать”, ее манера игры известна (да еще и нет Михаила Мудрика, нешаблонного и действительно креативного игрока). “Красные дьяволы” будут превосходить нас хотя бы благодаря эффекту новизны: Руди Гарсия возводит сожженные мосты, и есть предчувствие, что на волне “конфетно-букетного” периода соперник предстанет не просто грозным, а буквально неподъемным.

Общество, подогретое перипетиями в сборной, сконцентрировано на результате, выгоды от которого практически нет. Ранее “сине-желтые” потеряли двенадцатую строчку в европейском рейтинге ФИФА, выпали из первой корзины, собственно, уже имеют конкурентов в отборе, поэтому виктория над Бельгией не означает НИ-ЧЕ-ГО существенного.

После второго поединка с Албанией Сергей Ребров сказал то, что очень “резануло” ухо. “У нас было две цели в Лиге наций. Первая — пытаться попасть в плей-офф на чемпионат мира, как это было во время отбора Евро-2024. Другая — посмотреть на игроков, которые играли в молодежке, выступали на Олимпиаде. Я считаю, что мы справились с обеими задачами, сейчас мы играем в плей-офф. Те игроки, которые попали в стан сборной, добавили уверенности, интенсивности в игре”.

Очевидно, главный тренер запутался в фактаже. Если нет, то это плохо (что тут греха таить?) — когда наша верхушка не осознает, на что претендует, то оно и неудивительно, что перед нынешним поединком все, будто на иголках.

И давление абсолютно лишнее — нет ни одной причины, почему каждый из нас должен превозносить игру, волноваться или негативить в случае провала. Если бы с Реброва спрашивали за показатели в Лиге наций, то он бы, возможно, подал в отставку. Украина вынуждена провести два, грубо говоря, товарищеских матча, потому что такой формат придумали в УЕФА для своего же обогащения на трансляциях (почему-то до этой кампании ЛН переходных встреч не существовало, верно?).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Если бы Сергей Станиславович прибегнул к экспериментам, вызвал того же Илью Крупского, более привлекательного, чем Ефим Конопля в весеннем отрезке УПЛ, вообще насытил обойму новичками, ему бы никто не возразил. Более того, за это бы поаплодировали — ЛН и создавалась для тестирования “свежих” имен. Александр Назаренко, Иван Калюжный, Алексей Сыч прибыли не “благодаря”, а “вопреки” — им “помогли” травмы привычных лидеров. Разве это не так?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine