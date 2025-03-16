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Ребров: Сейчас любая игра сборной Украины – очень большая ответственность
О матчах с Бельгией
Дан Балашов - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о важности матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии.
"Я считаю, что сейчас любая игра сборной Украины – очень большая ответственность. Нельзя говорить, что эта игра важна, а эта – неважна. Когда игроки приезжают – я вижу их желания, все хотят выигрывать и, что важно, все хотят выигрывать.
Да, мы играли с Бельгией на ЧЕ – это была совсем другая игра, ведь в том матче нам была очень нужна победа, а сборной Бельгии не нужна была, может, победа.
Сейчас у нас две игры, это стратегические игры. Сейчас мы играем первый круг, в Бельгии будем играть второй, поэтому это, мне кажется, очень разные игры. Но, как я говорил, для сборной Украины любая игра очень важна и очень важно принести положительные эмоции нашим людям", – сказал Ребров.
Сборная Украины примет Бельгию в Испании в четверг, 20 марта. Ответный матч состоится в воскресенье, 23-го марта.
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