Кто сейчас основной нападающий сборной Украины? Ребров прокомментировал этот вопрос

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о форме нападающих команды – Артема Довбика, Романа Яремчука и Владислава Ваната. Также коуч ответил, можно ли увидеть этих игроков вместе в матче.

"Вы уже видели в матче с Бельгией двоих. Все возможно. Как я говорил, болельщики всегда думают – вот угадал с составом или не угадал. Но очень важно, чтобы на поле выходили игроки, которые готовы интенсивно работать, поэтому перед игрой мы смотрим и решаем, кто будет играть.

Поэтому сейчас я вам не скажу, кто из трех игроков будет играть нападающим или мы будем играть с двумя нападающими, но по тренировкам я вижу, что они в хорошем состоянии. Роман присоединился вчера. Он забил 2 хороших мяча и с удовольствием приехал в сборную", – сказал Ребров.