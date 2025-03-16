Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто сейчас основной нападающий сборной Украины? Ребров прокомментировал этот вопрос
Шансы есть у всех
Фото: Олександрія
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о форме нападающих команды – Артема Довбика, Романа Яремчука и Владислава Ваната. Также коуч ответил, можно ли увидеть этих игроков вместе в матче.
"Вы уже видели в матче с Бельгией двоих. Все возможно. Как я говорил, болельщики всегда думают – вот угадал с составом или не угадал. Но очень важно, чтобы на поле выходили игроки, которые готовы интенсивно работать, поэтому перед игрой мы смотрим и решаем, кто будет играть.
Поэтому сейчас я вам не скажу, кто из трех игроков будет играть нападающим или мы будем играть с двумя нападающими, но по тренировкам я вижу, что они в хорошем состоянии. Роман присоединился вчера. Он забил 2 хороших мяча и с удовольствием приехал в сборную", – сказал Ребров.
Сборная Украины примет Бельгию в Испании в четверг, 20 марта. Ответный матч состоится в воскресенье, 23-го марта.
Популярное сейчас
- Серия А. Победный гол и один из лучших матчей Довбика за Рому
- В возрасте 56 лет. Скончалась четырехкратная чемпионка Европы и одна из лучших футболисток Германии
- Это в последний раз. Реал откажется играть в матчах Ла Лиги, если не будет выполнено одно требование
- Срна высказался о переносах матчей УПЛ в угоду сборной Украины
- Девушка Беллингема о отношениях с футболистом: "Слава — это испытание"
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак