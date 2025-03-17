Лунин - о прибытии в сборную: Очень рад, что после такой значительной паузы я снова здесь

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин дал комментарий пресс-службе УАФ после приезда в расположение национальной команды.

"Сразу после игры приехал в сборную, уже и выспался, готовимся.

Как настроение после пропуска прошлых матчей сборной? Очень рад, что после такой значительной паузы я снова здесь, с командой. С большим желанием буду готовиться, тренироваться и работать", – сказал Лунин.