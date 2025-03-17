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Лунин - о прибытии в сборную: Очень рад, что после такой значительной паузы я снова здесь
Впереди борьба за место в старте
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин дал комментарий пресс-службе УАФ после
"Сразу после игры приехал в сборную, уже и выспался, готовимся.
Как настроение после пропуска прошлых матчей сборной? Очень рад, что после такой значительной паузы я снова здесь, с командой. С большим желанием буду готовиться, тренироваться и работать", – сказал Лунин.
Помимо этого, УАФ анонсировала выход интервью с Луниным.
15 марта Андрей провел весь поединок против "Вильярреала" в чемпионате Испании на скамейке запасных.
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