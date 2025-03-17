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"Хорошее настроение, атмосфера, процесс - все супер". Лунин оценил состояние сборной
Упомянул и о разговоре с Куртуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от противостояния с Бельгией в плей-офф Лиги наций.
"В сборной ничего не изменилось за время моего отсутствия. Хорошее настроение, атмосфера, процесс - все супер. Ждем положительного результата по сумме двух матчей с Бельгией. Все мы хотим подняться в Лигу А. Надо хорошо готовиться, серьезно, ответственно, и игры покажут.
Немного говорили с Куртуа о нашей предстоящей встрече. Смеялись друг над другом, но это личное.
Шансы 50 на 50. С одной стороны, от нового тренера могут быть какие-то неожиданности, но с другой это, возможно, другой тренировочный процесс, новые вызовы... Возможно, будут не на 100% выполнять указания наставника. Нам - главное готовиться самим и смотреть на свою подготовку", - сказал Лунин в интервью УАФ.
Напомним, "желто-синие" сыграют с бельгийцами 20 и 23 марта.
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