"Хорошее настроение, атмосфера, процесс - все супер". Лунин оценил состояние сборной

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от противостояния с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

"В сборной ничего не изменилось за время моего отсутствия. Хорошее настроение, атмосфера, процесс - все супер. Ждем положительного результата по сумме двух матчей с Бельгией. Все мы хотим подняться в Лигу А. Надо хорошо готовиться, серьезно, ответственно, и игры покажут.

Немного говорили с Куртуа о нашей предстоящей встрече. Смеялись друг над другом, но это личное.

Шансы 50 на 50. С одной стороны, от нового тренера могут быть какие-то неожиданности, но с другой это, возможно, другой тренировочный процесс, новые вызовы... Возможно, будут не на 100% выполнять указания наставника. Нам - главное готовиться самим и смотреть на свою подготовку", - сказал Лунин в интервью УАФ.