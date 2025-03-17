Зинченко прибыл в расположение сборной Украины

Хавбек лондонского "Арсенала" Александр Зинченко присоединился к сборной Украины в Испании.

Вчера, 16 марта, Зинченко провел весь матч с "Челси" (1:0) в рамках чемпионата Англии на скамейке запасных.

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На счету Александра 10 забитых мячей и 6 ассистов в 69 играх за национальную команду Украины.

20 и 23 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.