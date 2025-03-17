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Таловеров - о Бельгии: Иногда после смены наставника команды начинали играть, как Барселона, а иногда бывало и наоборот

Национальная сборная Украины

У бельгийцев перед Украиной сменился тренер

Таловеров - о Бельгии: Иногда после смены наставника команды начинали играть, как Барселона, а иногда бывало и наоборот

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Защитник "Плимута" Максим Таловеров присоединился к подготовке сборной Украины к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии и поделился ожиданиями от этих поединков.

"Пока я чувствую себя хорошо, настроен положительно. Очень хочу увидеть всех ребят, ведь соскучился по ним. Много времени не виделись уже четыре месяца. Только лучшие эмоции, всегда счастлив приезжать в сборную!

Бельгия – очень классный соперник. Помню встречу с ней на Евро-2024. Так что думаю, что будут очень интересные матчи. Бельгийцы сменили тренера, поэтому игроки будут работать, чтобы доказать ему свою необходимость в команде. Нас ожидает тяжелое противостояние, но будем готовиться. Бывали случаи, когда после смены наставника команды начинали играть, как "Барселона", а иногда бывало и наоборот. Будем надеяться, что в поединках с нами бельгийцам это не поможет.

Моя личная цель — хорошо провести этот сбор, доказать тренерам, что я должен играть в составе. Ну а самое главное, чтобы наша сборная выиграла.

Напоследок хочу сказать нашим болельщикам, которые будут на стадионе, чтобы они были громкими, как обычно, и поддерживали нас. Тем же, кто будет смотреть нас по телевизору или интернету, хочу передать, чтобы они были с нами и верили в нас. Мы это чувствуем и будем делать все, чтобы наши поклонники были счастливы", — сказал Максим Таловеров.

Напомним, что матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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