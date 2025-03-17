Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"По пробегу на тренировках он был одним из лучших", - Ребров высказался о вызове Ярмоленко в сборную
Ветерана вызвали не за былые заслуги
Дан Балашов - УАФ
Главный тренер национальной
"Смотрите, когда сейчас была тренировка, то Андрей по пробегу был одним из лучших. Не знаю, кто говорит, что ему кончать нужно – это ему решать. Но он как работал раньше, так работает и сейчас.
Я очень уважаю Андрея, он очень многое сделал для сборной, для "Динамо" и для украинского футбола в целом. Поэтому он здесь. Он здесь не потому, что он что-то делал раньше. Сейчас, я считаю, он лидер "Динамо" и помогает бороться за чемпионство", – сказал Ребров.
Напомним, что матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Зеленский подписал закон о направлении ВСУ за границу во время военного положения
- Победный гол Довбика, поражения Колоса и Черноморца, исторический трофей Ньюкасла, суперкамбэк Барсы. Главные новости за 16 марта
- Двухматчевая дуэль Украины и Бельгии плюс ¼ финала Лиги наций. Расписание футбола на 17 – 23 марта
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех