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"По пробегу на тренировках он был одним из лучших", - Ребров высказался о вызове Ярмоленко в сборную

Национальная сборная Украины
Обновлено

Ветерана вызвали не за былые заслуги

"По пробегу на тренировках он был одним из лучших", - Ребров высказался о вызове Ярмоленко в сборную

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал вызов на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии 35-летнего Андрея Ярмоленко.

"Смотрите, когда сейчас была тренировка, то Андрей по пробегу был одним из лучших. Не знаю, кто говорит, что ему кончать нужно – это ему решать. Но он как работал раньше, так работает и сейчас.

Я очень уважаю Андрея, он очень многое сделал для сборной, для "Динамо" и для украинского футбола в целом. Поэтому он здесь. Он здесь не потому, что он что-то делал раньше. Сейчас, я считаю, он лидер "Динамо" и помогает бороться за чемпионство", – сказал Ребров.

Напомним, что матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.

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Источник:
ФУТБОЛ 360
Опубликовал: Михаил Черныш
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