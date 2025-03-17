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Ребров рассказал, как сборная Украины собирается играть без Мудрика
Сборная готовится играть без Мудрика
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Главный тренер с
"Я слышал недавно интервью нового главного тренера Бельгии Гарсии, он сказал, что уже знает, как будет играть против нас. Мы сидим и ждем, пока приедут все футболисты. Надеемся, что к тому моменту никто не получит травму.
На сборе мы пробовали некоторые варианты на позиции Мудрика, но окончательное решение примем после того, как к сборной присоединяться все футболисты. Пока сложно сказать, кто из игроков будет полностью готов к первому матчу. Важно думать о том, что нас ждет два поединка за три дня, и учитывая этот фактор, все планировать", – сказал Ребров.
Напомним, что матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.
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