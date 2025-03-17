Ребров рассказал, как сборная Украины собирается играть без Мудрика

Главный тренер с борной Украины Сергей Ребров перед матчами плей-офф Лиги наций поделился мнением о решение проблемы вингера из-за отсутствия Михаила Мудрика.

"Я слышал недавно интервью нового главного тренера Бельгии Гарсии, он сказал, что уже знает, как будет играть против нас. Мы сидим и ждем, пока приедут все футболисты. Надеемся, что к тому моменту никто не получит травму.

На сборе мы пробовали некоторые варианты на позиции Мудрика, но окончательное решение примем после того, как к сборной присоединяться все футболисты. Пока сложно сказать, кто из игроков будет полностью готов к первому матчу. Важно думать о том, что нас ждет два поединка за три дня, и учитывая этот фактор, все планировать", – сказал Ребров.