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Национальная сборная Украины

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Впереди - матчи с Бельгией. Сборная Украины наконец-то собралась в Испании в полном составе. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Впереди - матчи с Бельгией. Сборная Украины наконец-то собралась в Испании в полном составе. ФОТО

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Национальная команда Украины наконец-то собралась в полном составе, чтобы продолжить подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20-го (Мурсия) и 23 марта (Генк).

Последними из легионеров в лагерь сине-желтых в испанском Бенидорме сегодня прибыли Александр Зинченко, Анатолий Трубин и Артем Довбик, команды которых проводили вчера календарные поединки в своих чемпионатах.

В настоящее время в распоряжении тренерского штаба Сергея Реброва находится полный комплект вызванных на сбор игроков — 25.

В Бенидорме сборная Украины будет тренироваться до 19 марта, когда отправится в Мурсию.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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