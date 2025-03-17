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Впереди - матчи с Бельгией. Сборная Украины наконец-то собралась в Испании в полном составе. ФОТО
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Дан Балашов - УАФ
Последними из легионеров в лагерь сине-желтых в испанском Бенидорме сегодня прибыли Александр Зинченко, Анатолий Трубин и Артем Довбик, команды которых проводили вчера календарные поединки в своих чемпионатах.
В настоящее время в распоряжении тренерского штаба Сергея Реброва находится полный комплект вызванных на сбор игроков — 25.
В Бенидорме сборная Украины будет тренироваться до 19 марта, когда отправится в Мурсию.
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