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Ребров: Я благодарен клубам, что они помогли сборной
Нет разногласий
Фото: Олександрія
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о подготовке "желто-синих" перед противостоянием с Бельгией в плей-офф Лиги нации.
"Я благодарен клубам, что они помогли сборной. Это очень важный сбор, ведь мы уже имели такой опыт перед матчами плей-офф - собирались без игроков, выступающих за рубежом. Это позволило оценить потенциальных кандидатов в первую команду. Я сказал ребятам: следующий шаг - это первая сборная. Мы хорошо провели это время и подготовились к матчу с Бельгией.
Игроки молодежки? Я увидел у всех большое желание. Мы провели игру между собой, и ребята выложились полностью. Они приехали с удовольствием, и для них это шанс. Но я не хочу выделять кого-то конкретного, ведь слова главного тренера Украины для футболистов имеют большой вес. Все старались, и я им благодарен.
Тренировка без многих легионеров? Я был бы рад, если бы они могли присоединиться раньше, но, к сожалению, это невозможно. Спасибо клубам УПЛ, что позволили нам собраться раньше - этот сбор очень важен. В целом тренировочный процесс не изменился, ведь принципы работы в U-21 и первой команде похожи. Главное - напомнить игрокам требования, потому что они в своих клубах имеют разные подходы. Нам важно использовать это время, чтобы восстановить единое понимание игры", - считает Ребров.
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