В расположении Бельгии серьезный разлад: Куртуа скандально вернулся в сборную перед игрой с Украиной

Перед стыковыми матчами за повышение в классе Лиги Наций все поклонники украинской сборной получили, на первый взгляд, не очень приятную новость.

Тренерский штаб "красных дьяволов" представил окончательную заявку на предстоящие матчи ЛН против нашей национальной команды (20 и 23 марта). В этот список неожиданно для некоторых попал вратарь "Реала" Тибо Куртуа, который не представлял свою страну уже почти два года.

Почему Куртуа не выступал за национальную команду Бельгии?

Причина довольно банальна - конфликт с тогдашним тренером команды Доменико Тедеско. Неприятный инцидент произошел в июне 2023 года, когда Тибо покинул расположение сборной перед отборочным матчем Евро-2024 против Эстонии. Уже на следующий день инсайдеры узнали причину: голкипер поссорился с главным тренером из-за капитанской повязки.

Бельгийские фанаты сначала списали это на слухи, но вскоре оба фигуранта этого скандала подтвердили информацию. Первым выступил Тедеско:

"Тибо действительно покинул лагерь. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин де Брейне будет нашим капитаном, не определяя, кто станет номером два и три... Мы планировали принять окончательное решение перед матчем с Австрией, поэтому решили, что Ромелу наденет повязку в субботу, а Тибо - во вторник. Все было в порядке, но после матча он почувствовал себя обиженным на это. Я удивлен и шокирован".

Куртуа также не стал молчать и пошел на конфронтацию. Он сразу же ответил в социальных сетях, обвинив Доменико в сливе частного разговора.

"Я удивился, услышав выступление тренера на пресс-конференции, где он представил субъективную версию нашего частного разговора. Это не первый и не последний раз, когда я общаюсь с ним по вопросам, связанным с раздевалкой, но впервые кто-то решил сообщить об этом публично. Я глубоко разочарован таким поворотом событий... Быть или не быть капитаном сборной - это не прихоть или случайное решение, это - выбор тренера, и это я пытался ему донести. К сожалению, я не добился своей цели", - написал Тибо.

Бельгийским футбольным чиновникам и функционерам ссору между коучем и основным вратарем замять не получилось. С тех пор Куртуа не выступал за Бельгию, пропустив даже Евро-2024 (якобы из-за травмы), а в августе 2024-го окончательно и официально объявил - не вернется, пока в команде будет работать Тедеско.

"К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в сборную под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Отсутствие у меня доверия к нему не поспособствовало бы сохранению необходимой искренней атмосферы", - заявил Куртуа.

"I'll be back". - Тибо Куртуа

К счастью для Тибо, долго ждать увольнения тренера ему не пришлось. В январе 2025 Тедеско уволили после неудачных выступлений в Лиге наций, а команду возглавил Руди Гарсия. После этого фанаты "дьяволов" стали с нетерпением ждать новой главы этой драматической истории.

Гарсия не стал тянуть с решением. Уже во время своего первого большого интервью (после назначения) он сразу же заявил, что хочет наладить отношения с мятежным вратарем.

"Он один из самых опытных и квалифицированных футболистов Бельгии. У Коэна Кастельса и Матца Селса (второй и третий вратари команды) много замечательных качеств, однако, на мой взгляд, лучший голкипер в мире - Куртуа. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать. Будущее покажет, но уже есть первые позитивные сигналы", - заявил Гарсия в интервью изданию HLN.

Куртуа же в ответ заявил, что готов вернуться в сборную, еще раз напомнив, кто был главным виновником в этой скандальной ситуации, по его мнению. Тибо сообщил, что он никогда не имел проблем с партнерами, его конфликт был исключительно с бывшим тренером. Также голкипер рассказал, что ставит себе цель сыграть на ЧМ-2026.

В команде рады не все

Гарсия, очевидно, счастлив из-за возвращения Куртуа, что вполне логично, ведь, несмотря на эту мутную историю, Тибо до сих пор является одним из лучших вратарей мира, пожалуй, разделяя этот статус только с Алиссоном. Но есть одно "но". Согласитесь, если бы эта история закончилась так просто, то было бы не так интересно. Судя по всему, в стане бельгийской сборной не все рады такому повороту событий.

Во-первых, некоторые футболисты не поняли демарш вратаря еще в 2023. Например, полузащитник Янник Карраско тогда раскритиковал поведение своего партнера по команде:

"Мы разочарованы его реакцией. Нужно показывать, что ты лидер, своими личностными качествами. В конце концов, он - часть команды и один из трех капитанов. Повязка - это просто повязка".

Следующий "поджог" произошел уже после новостей о возвращении Куртуа. Вратарь Кун Кастельс, который стал основным на период отсутствия Тибо и выступал на Евро-2024, показательно завершил карьеру в сборной, выразив свое недовольство ситуацией.

"Мне кажется странным: Куртуа решил вернуться сам, и федерация изменила свое мнение. По-моему, мы все равны, ни один игрок не стоит выше команды. Так было изначально, но теперь федерация расстелила для него красную дорожку", - рассказал Кастельс в одном из бельгийских подкастов.

Досталось от Кастельса не только чиновникам федерации, но и самому Куртуа. Более того, Кун даже встал на сторону бывшего тренера, обвинив в скандале двухлетней давности именно Тибо:

"Недавно я слышал, как он говорил об увольнении Тедеско, и это показывает, что Доменико был прав. По-моему, это говорит о том, что Тибо вряд ли испытывает чувство вины. Это не соответствует стандартам и тем ценностям, которые я считаю подходящими для командного спорта. Я не могу быть частью федерации, которая одобряет такое поведение".

Но и это еще не все пикантные детали. По словам Кастельса, в команде многие недовольны возвращением Куртуа. Вратарь не просто объявил, что прекращает выступать за сборную, но и рассказал о плохой атмосфере в середине сборной Бельгии. Он отметил, что многие игроки не согласны с вызовом Куртуа, заявив, что инцидент между Тибо и Тедеско - не единственная скандальная выходка вратаря "Реала".

Одиозное возвращение Куртуа - хороший сценарий для Украины

Но вернемся к матчу между Украиной и Бельгией. Конечно, букмекеры и эксперты ведут "дьяволов" фаворитами в этом противостоянии. На первый взгляд, возвращение такого топового исполнителя в состав бельгийцев - еще одна преграда для украинской команды перед возвращением в дивизион А.

Однако не стоит забывать, что Бельгия всегда считалась не самой сильной сборной, если мы говорим именно о ментальном аспекте. Вспомните только историю, когда капитан Де Брейне, от которого должна исходить уверенность и решительность, заявил перед стартом ЧМ-2022, что его команда не имеет шансов на победу, а является скорее аутсайдером турнира. А сейчас они имеют еще и такой разлад внутри коллектива из-за ситуации с Куртуа. Не надо быть инсайдером, чтобы понять, что в таких обстоятельствах коллектив, вероятно, разделится на два лагеря, что только на руку нашей команде.

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