Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды

Максим Таловеров покинул расположение национальной сборной Украины.

УАФ сообщает, что врачи диагностировали у футболиста повреждение коленного сустава, которое он получил в матче за клуб.

Известно, что Таловеров возвращается в "Плимут". Его дальнейшим восстановлением будут заниматься клубные врачи.

В этом сезоне Лиги наций Максим Таловеров принял участие в трех матчах. 24-летний защитник выходил в стартовом составе на игры против сборных Грузии (1:0) и Чехии (1:1), а также появлялся на поле в матче с Албанией (1:2).

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Напомним, что Украина сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги наций за выход в Дивизион "А" 20-го и 23-го марта.