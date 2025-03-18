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Егор Назарина: Я готов помочь сборной Украины, если будет такая возможность

Национальная сборная Украины

Футболист "горняков" получил вызов в национальную команду впервые за полтора года

Егор Назарина: Я готов помочь сборной Украины, если будет такая возможность

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Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Егор Назарина поделился своими мыслями о тренировочных сборах национальной команды.

"Все замечательно, готовимся к важным матчам. Был очень рад видеть всех ребят, ведь давно не был в сборной. Я мечтал получить вызов и это осуществилось. Очень рад быть здесь. Изменилось ли что-то за это время? Я бы так не сказал. Требования как были в сборной, то остались такими же. Команда немного обновилась, но ничего кардинального".

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"В целом мы проводим много времени вместе с ребятами, ведь в сборной мы не так часто встречаемся. Вечером можем вместе посидеть и поговорить, кто-то играет в игры на ноутбуках. Говорим обычно о футболе. Сейчас я физически готов на все 100% помочь команде, если у меня будет такая возможность", — добавил Назарина.

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Добавим, что Егор Назарина провел четыре матча за "Шахтер" в 2025 году в УПЛ, отметившись одним ассистом.

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Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) Егор Назарина
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Андрей Журба
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