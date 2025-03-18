Сбалансированные против кота в мешке. Кто есть кто в противостоянии Украины и Бельгии

Клубный футбол уходит на паузу, а это означает, что пришло время сборных. В этот раз у нас Лига наций и вряд ли конечно командам удастся перебить тот незабываемый эффект после просмотра матча "Атлетико" – "Барселона", где подопечные Флика совершили камбэк и выиграли со счетом 2:4 на "Метрополитано". Но тем не менее в Лиге наций нас ожидает плей-офф, но более интересной парой все таки выступит сборная Украины и Бельгии, которые поборются за повышение в элитный дивизион турнира.

Матчи между сборными запланированы на 20 и 23 марта 2025 года. Что является примечательным в этой паре, так это текущая форма нашего соперника. Сборная Бельгии сейчас переживает не лучшее время, так как помимо проблемного состава еще и добавилась смена тренера. Но это ни в коем случае не означает, что соперник проходной и можно расслабиться. Обе команды стремятся доказать свою состоятельность на международной арене, и этот дуэль обещает быть напряженным и непредсказуемым.

Сборная Украины

Групповой этап Лиги наций В оказался непростым для подопечных Сергея Реброва. Благодаря финальному рывку сборная Украины смогла закрепиться на втором с 8 очками в активе. А ведь после первых противостояний многие думали, что вполне возможен и вылет в дивизион пониже. Но все таки Ребров сумел вывести команду из пике и организовать беспроигрышную серию из четырех игр, тем самым обеспечив раунд плей-офф за повышение.

"Сейчас мы имеем две игры, это стратегические игры. Сейчас мы играем первый круг, в Бельгии будем играть второй, поэтому это, как по мне, очень разные игры. Но, как я говорил, для сборной Украины любая игра очень важна и очень важно принести положительные эмоции нашим людям", – сказал Ребров.

Без сомнений сборная Украины подходит в более сбалансированном состояние нежели оппонент. В отличии от бельгийцев подопечные Сергея Реброва находят в хорошем расположении духа после удачной серии в конце группового этапа Лиги наций В. Главный тренер в одном из своих интервью отметил мотивацию и желание победить в предстоящих встречах.

"Когда игроки приезжают, я вижу их желание, все хотят выигрывать и, что важно, все хотят выигрывать. Так, мы играли с Бельгией на Евро-2024 – это была совсем другая игра, ведь в том матче нам была очень нужна победа, а сборной Бельгии не нужна была, может, победа".

Болельщики не особо ценят турниры уровня Лиги наций. Безусловно в этом всем есть свои плюсы, но тем не менее большинство топ-сборных скептически относятся к данным противостояниям. Неоднократно были замечены травмы ведущих футболистов из АПЛ и Ла Лиги. Это заставляет тренеров задуматься о необходимости отпустить свою звезду с риском потенциальной травмы. Но что касается ряда сборных, которые считаются "середняками", то здесь ситуация противоположная.

"Почему только со мной? Сборная развивается не только со мной. Я вообще считаю, что сейчас любая игра сборной Украины – очень большая ответственность. Нельзя говорить, что эта игра важна, а эта – не важна", – отметил Сергей Ребров.

Сборная Бельгии

Вот он "кот в мешке". Сборная Бельгии находится в неком кризисе и абсолютно непонятно как они подойдут к предстоящему поединку. "Золотое поколение" уже давным давно позади и сейчас команды вынуждена бороться за возможность остаться в высшем дивизионе Лиги наций. Форма на текущий момент отвратительная так как за 10 игр болельщики смогли увидеть только 2 победы. Да и к тому же соперники были не из высшего эшелона (Израиль и Румыния).

Все это накопилось по принципу "снежного кома" и было принято решение о смене тренера. Много известных фамилий звучало в СМИ, но выбор пал на Руди Гарсию. Французский специалист работал в ряде команд на своей родине, а последним местом была Италия (Наполи). В одном из последних интервью Руди Гарсия отметил универсальность своих подопечных и возможность применения не только одной стандартной схемы в игре.

"У нас есть разумная и разносторонняя группа игроков, поэтому мы можем играть по разным схемам. Конечно, я уже знаю, как мы будем играть против Украины, но больше ничего сказать не могу, потому что не хочу делать соперника более мудрым".

Все что касается последних матчей и формы сборной Бельгии – это безусловно важно, но сейчас у руля новый тренер и есть вероятность, что ситуация может улучшиться. Но тем не менее футбольный мир наблюдает спад сборной, так как в трех последних играх команды проиграла (в двух из них даже не забила). К обороне также есть ряд вопросов, виду того, что пропускают уже 7 матчей к ряду. Руди Гарсия прикладывает максимальные усилия, для того, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать игру и подойти в оптимальной форме к важному противостоянию со сборной Украины.

Составы команд и ключевые игроки

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия определился со списком игроков, которые смогут сыграть в плей-офф Лиги наций против Украины. Отметим, что в команду вернулся голкипер Реала Тибо Куртуа. Вратарь покинул расположение сборной Бельгии в июне 2023 года после игры из Австрии из-за конфликта с тогдашним наставником Доменико Тедеско, и с тех пор не вызывался. И в команде из-за этого существуют некие разногласия, так как часть футболистов считает, что нельзя вот так вот просто покидать сборную, а после возвращаться по собственному желанию.

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"Почему я вызвал 26 игроков на сбор? Потому что в первом матче против Украины у нас все еще есть два дисквалифицированных игрока (Опенда и Кастань) и я вызвал двух дополнительных ребят. Я также решил вызвать дополнительного вратаря, чтобы иметь возможность лучше работать во время тренировок", – отметил Руди Гарсия в одном из послдених интервью.

Что касается сборной Украины – здесь не все так однозначно и как показывает история недавних интервью Сергея Реброва точного понимания в какой схеме выходить еще нет.

"В прошлом матче с Бельгией мы играли с двумя нападающими, поэтому возможен и такой вариант. Сначала нужно посмотреть на состояние футболистов. Важно, чтобы на поле выходили те игроки, которые готовы выступать на высоком уровне. Перед игрой с Бельгией мы будем принимать решение, кто будет играть – Яремчук, Довбик или Ванат. На данный момент я не могу сказать, кто из этой тройки выйдет в стартовом составе. Возможно, сыграем с двумя форвардами. Тот же Яремчук только присоединился к сборной, вы же видели, что он забил два важных гола в Лиге Европы", – сказал Ребров.

Если брать в учет последнюю и единственную встречу команд, то в глаза бросается схеме Сергея Ребров. Главный тренер принял "гениальное" решение применить схему с 5 защитниками в матче, который сборная должна была только побеждать для выхода из группы. Эксперты отмечая невероятный подход Реброва лукавят или же слишком симпатизируют тренеру. К бельгийцам нет никаких вопросах, так как они выполнили задачу. Им подходила ничья и они добились выхода из группы со второго места. А вот Реброву, если он так хотел задействовать 2 нападающих на поле – стоило обратить внимание на расстановку 4-4-2.

Ожидания от матча и его значимость

Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны. Украина будет стремиться использовать нестабильность соперника и делать акцент на контратаках, используя скорость своих фланговых игроков. Бельгия, несмотря на проблемы, обладает мощным атакующим потенциалом и опытом выступлений на высоком уровне. Вполне ожидаемо, что здесь могут быть забитые голы с обеих сторон.

Владислав Ванат поделился мыслями о предстоящей встрече.

"Мы не смогли выиграть, но показали неплохую игру. У них пришел новый тренер. Кроме того, в команду вернулись футболисты, не игравшие на Евро-2024. Мне кажется, сборная Бельгии стала сильнее. Возможно, на бумаге они фавориты, но на футбольном поле не всегда выигрывает тот, кто фаворит".

Победа в этом противостоянии позволит команде выйти в элитный дивизион Лиги наций, что не только повысит престиж, но и предоставит возможность соревноваться с сильнейшими сборными Европы. Для Украины это шанс продемонстрировать прогресс и укрепить свои позиции на международной арене. Для Бельгии — возможность реабилитироваться после неудачных выступлений и вернуть доверие болельщиков.

Евгений Селезнев также не остался в стороне и решил прокомментировать один из важнейших матчей сборной Украины.

"У нас не хуже футболисты. Взять де Брюйне и взять Судакова. Де Брюйне — да, звезда, которая уже состоялась, а у Судакова гораздо большая перспектива. И чем он хуже де Брюйне? Ребята молодцы, пусть им везет", — сказал Селезнев.

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Здесь конечно Евгений "совсем немного" дал комплиментов Георгию, сравнив его с Кевином и даже поставив их в один ряд. Но фактор мотивации нельзя убирать на задний план и подбадривать молодых футболистов безусловно нужно. Главное в этом всем – правильно понять слова старшего наставника и не "надеть корону".

Предстоящее противостояние между Украиной и Бельгией обещает быть захватывающим и непредсказуемым. Обеим командам есть что доказывать , и исход матчей может быть абсолютно непредсказуемым. Футбольные болельщики с нетерпением ждут этой дуэли, который станет настоящим испытанием для обеих сборных.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine