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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Дмитрий Ризнык отреагировал на хвалебный комментарий о себе от Эдвина ван дер Сара

Национальная сборная Украины

По словам легендарного голкипера, украинец обладает огромным потенциалом

Дмитрий Ризнык отреагировал на хвалебный комментарий о себе от Эдвина ван дер Сара

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал одобрительный отзыв Эдвина ван дер Сара, легендарного голкипера "Манчестер Юнайтед", о его потенциале стать лучшим футболистом мира на своей позиции в следующие 10 лет.

- Ты слышал высказывание Эдвина ван дер Сара о тебе? Он сказал, что ты можешь стать одним из лучших голкиперов мира.

- Это, конечно, очень приятно, но для этого надо работать и еще раз работать. Это хорошие слова от такой легенды, поэтому все зависит от меня.

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Подчеркнем, что Дмитрий Ризнык в этом сезоне провел 11 "сухих" игр в 29 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

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Украина Национальная сборная Украины Эдвин ван дер Сар Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Андрей Журба
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