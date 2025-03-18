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Дмитрий Ризнык отреагировал на хвалебный комментарий о себе от Эдвина ван дер Сара
По словам легендарного голкипера, украинец обладает огромным потенциалом
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал одобрительный отзыв Эдвина ван дер Сара, легендарного голкипера "Манчестер Юнайтед", о его потенциале стать лучшим футболистом мира на своей позиции в следующие 10 лет.
- Ты слышал высказывание Эдвина ван дер Сара о тебе? Он сказал, что ты можешь стать одним из лучших голкиперов мира.
- Это, конечно, очень приятно, но для этого надо работать и еще раз работать. Это хорошие слова от такой легенды, поэтому все зависит от меня.
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Подчеркнем, что Дмитрий Ризнык в этом сезоне провел 11 "сухих" игр в 29 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.
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