  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Бражко: Увидел на Евро уровень Де Брюйне. Хочется быть как он
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бражко: Увидел на Евро уровень Де Брюйне. Хочется быть как он

Национальная сборная Украины

Есть на кого ориентироваться

Бражко: Увидел на Евро уровень Де Брюйне. Хочется быть как он

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко вспомнил противостояние со своим кумиром Кевином Де Брюйне во время поединка с Бельгией на чемпионате Европы-2024 (0:0).

"Против Де Брюйне игралось интересно и сложно. Я как-то сказал, что это мой кумир был и есть, я смотрю за ним всегда. Очень интересно было, мы играли 1 в 1 друг против друга, можно сказать. Очень сложно.

Я увидел его уровень, как он думает на поле, как работает с мячом. Хочется быть как он и работать с мячом как он. И для этого я работаю каждый день.

Он превзошел мои мысли о нем. По телевизору - это одно, а когда ты в жизни играешь на поле с ним, и вообще чемпионат Европы - это другой уровень. И когда ты видишь на поле, какая скорость принятия решений у футболистов, то конечно, хочется, каждый матч играть на таком уровне.

Забрать себе один навык у любого бельгийского футболиста? Футбольный интеллект Де Брюйне".

Напомним, 20 и 23 марта Украина сыграет с бельгийцами в плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А.

Читайте такжеСелезнев: Лунин намного хуже Куртуа? И чем Судаков хуже Де Брюйне?

По теме
yellow-arrow
Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
yellow-arrow
Ребров довызвал в сборную центребека на замену Таловерову
yellow-arrow
Дмитрий Ризнык отреагировал на хвалебный комментарий о себе от Эдвина ван дер Сара
Украина Бельгия Кевин Де Брюйне Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости