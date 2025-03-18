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Бражко: Увидел на Евро уровень Де Брюйне. Хочется быть как он
Есть на кого ориентироваться
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко вспомнил противостояние со своим кумиром Кевином Де Брюйне во время поединка с Бельгией на чемпионате Европы-2024 (0:0).
"Против Де Брюйне игралось интересно и сложно. Я как-то сказал, что это мой кумир был и есть, я смотрю за ним всегда. Очень интересно было, мы играли 1 в 1 друг против друга, можно сказать. Очень сложно.
Я увидел его уровень, как он думает на поле, как работает с мячом. Хочется быть как он и работать с мячом как он. И для этого я работаю каждый день.
Он превзошел мои мысли о нем. По телевизору - это одно, а когда ты в жизни играешь на поле с ним, и вообще чемпионат Европы - это другой уровень. И когда ты видишь на поле, какая скорость принятия решений у футболистов, то конечно, хочется, каждый матч играть на таком уровне.
Забрать себе один навык у любого бельгийского футболиста? Футбольный интеллект Де Брюйне".
Напомним, 20 и 23 марта Украина сыграет с бельгийцами в плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А.
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