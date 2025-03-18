Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Собираюсь поддержать нашу сборную в Испании - есть ощущение, что мы не проиграем
Мирон Богданович - о матчах Украины и Бельгии
fckarpaty.org.ua
Заслуженный тренер Украины, экс-наставник национальной
– Я собираюсь поддержать нашу главную команду на стадионе в Мурсии и есть ощущение, что подопечные Сергея Реброва не проиграют.
– А вас не беспокоит, что игроки украинской сборной в этом году на клубном уровне не впечатляют?
– Выступления за национальную сборную и свои команды – это разные вещи. Прежде всего речь идет о защите спортивной чести Родины, и здесь мотивация совсем другая. Поэтому я не переживаю за нынешний уровень подготовки наших ребят, они уже неоднократно доказывали, что умеют качественно играть в футбол.
– Ранее наименее проблемной считалась позиция вратаря, но в последнее время Анатолий Трубин много напропускал необязательных голов за "Бенфику", а Андрей Лунин и в дальнейшем не имеет игровой практики в "Реале". Кто должен быть первым номером?
– Чтобы не быть голословным, надо находиться внутри сборной. В конце концов, среди помощников Реброва есть тренер, отвечающий за подготовку вратарей, и убежден, что они совместными усилиями сделают правильный выбор.
– А то, что перед матчами с украинцами у бельгийцев появился новый главный тренер, пойдет на пользу нашему сопернику?
– Безусловно, но я бы не переоценивал значение этих пертурбаций. Потому что в составе бельгийцев и без Куртуа, Де Брюйне, Лукаку хватает именитых мастеров, которые могут постоянно демонстрировать футбол высокого уровня. Вот почему многое будут решать мелочи.
– В первом поединке в роли номинальных хозяев будут украинцы. Это будет иметь какое-то значение?
– Не думаю. Вот если бы матч проходил в Украине, то поддержка родных стен дала бы о себе знать. В конце концов, у наших футболистов огромный международный опыт, и убежден, что в Бельгии они не будут обращать внимания на 12–го игрока хозяев.
– На недавнем Евро украинская сборная сыграла вничью с бельгийцами. Стоит ли на этот раз Сергею Реброву что–то изменить в стилистике игры?
– На мой взгляд, нашим ребятам следует прежде всего позаботиться о надежном тыле и рассчитывать на свой "козырь" – острые контратаки. Все же, как бы ни закончилось противостояние в Мурсии, лучшая сборная определится 23 марта в Генке.
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