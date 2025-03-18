Ребров довызвал в сборную центребека на замену Таловерову

В расположение сборной Украины прибыл игрок на замену центрбеку Максиму Таловерову.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Это Александр Сваток из MLS. Он заменит Таловерова, который уже покинул расположение сборной из-за травмы.

Напомним, что сборная Украины в Испании готовится к плей-офф матчам Лиги Европы с Бельгией.

Первый матч Испании состоится 20 марта, ответный поединок в Бельгии – 23 марта.