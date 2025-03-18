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Ребров довызвал в сборную центребека на замену Таловерову

Национальная сборная Украины
Обновлено

В расположение сборной прибыл Сваток

Ребров довызвал в сборную центребека на замену Таловерову

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В расположение сборной Украины прибыл игрок на замену центрбеку Максиму Таловерову.

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Это Александр Сваток из MLS. Он заменит Таловерова, который уже покинул расположение сборной из-за травмы.

Напомним, что сборная Украины в Испании готовится к плей-офф матчам Лиги Европы с Бельгией.

Первый матч Испании состоится 20 марта, ответный поединок в Бельгии – 23 марта.

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Украина Бельгия Александр Сваток Максим Таловеров
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Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
18.03.2025 в 16:38
яка втрата тулаверов зірка з мировим ім'ям
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Комментарии 1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
18.03.2025 в 16:38
яка втрата тулаверов зірка з мировим ім'ям
Ответить
0
0

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