Национальная сборная Украины
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Ребров довызвал в сборную центребека на замену Таловерову
В расположение сборной прибыл Сваток
Getty Images/Global Images Ukraine
В расположение сборной Украины прибыл игрок на замену центрбеку Максиму Таловерову.
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Это Александр Сваток из MLS. Он заменит Таловерова, который уже
Напомним, что сборная Украины в Испании готовится к плей-офф матчам Лиги Европы с Бельгией.
Первый матч Испании состоится 20 марта, ответный поединок в Бельгии – 23 марта.
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
18.03.2025 в 16:38
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