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Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
Расклады перед противостоянием Лиги наций
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Важнейшую борьбу за корзины в этом цикле сборная Украины уже проиграла. Важно было хорошо провести Евро-2024, а затем – групповой этап Лиги наций 2024/25, чтобы претендовать на первую корзину во время жеребьевки отбора чемпионата мира 2026.
Украина, собственно, претендовала, но успеха не добилась. Для первой корзины не хватило одной позиции, что вылилось в не очень благоприятную жеребьевку. В частности, одна из причин того, что в нашей квалификационной группе будет Хорватия или Франция (победитель этой пары) – это вторая, а не первая корзина во время жеребьевки европейского сегмента квалификации чемпионата мира 2026.
Но ведь впереди еще Лига наций 2026/27 – и там также будет деление на корзины. Сначала определятся участники всех четырех Дивизионов (А, В, С, D), а уже потом в пределах этих Дивизионов будут команды разделены на корзины и сформированы соответствующие группы. Украина будет в Дивизионе А или Дивизионе В.
Все очень просто:
- победа над Бельгией по итогам двухматчевого противостояния – Дивизион А;
- поражение от Бельгии по итогам двухматчевого противостояния – Дивизион В.
В случае выхода в Дивизион А Украина будет, вероятнее всего, в третьей корзине посева. Потенциальными соперниками будут:
Испания, Нидерланды, Хорватия, Франция, Дания, Португалия, Италия, Германия – из первых двух корзин;
Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия – из четвертой корзины.
В случае выхода в Дивизион В Украина будет, вероятнее всего, во второй корзине посева. Потенциальными соперниками будут:
Польша, Израиль, Швейцария, Босния и Герцеговина – из первой корзины;
Косово/Исландия, Болгария/Ирландия, Армения/Грузия, Словакия/Словения (победители пар) – из третьей корзины;
Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия – из четвертой корзины.
Важно помнить, что следующая Лига наций (2026/27) будет тесно связана с квалификацией на чемпионат Европы 2028. Победители групп в своих Дивизионах, скорее всего, получат дополнительный шанс в случае провала в классическом отборе квалифицироваться на Евро через плей-офф Лиги наций (по аналогии с тем, как Украина отобралась на Евро-2024). И вот здесь возникает вопрос важности победы над Бельгией: ведь потом выиграть группу в Дивизионе А будет значительно труднее, чем, проиграв Бельгии теперь, потом бороться за первое место группы в Дивизионе В.
С другой стороны, практика предыдущих лет показывает, что участникам Дивизиона А почти гарантировано участие в плей-офф и без статуса "победитель группы", ведь большинство тех сборных, которые играют в самом статусном Дивизионе Лиги наций, квалифицируются на чемпионат Европы через классический отбор. И даже есть шанс получить соперника вроде Эстонии (как было у Польши в первом раунде плей-офф отбора к ЧЕ-2024), хотя для этого нужно стечение обстоятельств.
Много нюансов, о которых, впрочем, футболисты вряд ли будут думать на футбольном поле. Когда есть мяч и девяносто (или 180) минут, обычно цель – это ворота соперника, а не какие-то далеко идущие расчеты.
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