Сабо: Для сборной Украины Ванату не хватает скорости, у него нет видения поля

Экс-игрок и тренер " Динамо " Йожеф Сабо поделился мыслями об игре форварда киевлян Владислава Ваната.

"Ванат в чемпионате Украины забивает, но на международном уровне его не видно. Ребров должен как-то решать эту проблему.

Я смотрю футбол не как болельщик. Всегда анализирую и оцениваю. И знаю, какие качества должны быть у футболиста, чтобы играть за сборную. Ему не хватает скорости, у него нет видения поля. А это – главные качества, которые должны быть развиты у игрока высокого уровня", - сказал Сабо.