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Сабо: Для сборной Украины Ванату не хватает скорости, у него нет видения поля
В УПЛ форвард еще забивает, а вот в сборной...
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок и тренер "
"Ванат в чемпионате Украины забивает, но на международном уровне его не видно. Ребров должен как-то решать эту проблему.
Я смотрю футбол не как болельщик. Всегда анализирую и оцениваю. И знаю, какие качества должны быть у футболиста, чтобы играть за сборную. Ему не хватает скорости, у него нет видения поля. А это – главные качества, которые должны быть развиты у игрока высокого уровня", - сказал Сабо.
Напомним, что в сборной Украины Ванат провел 9 матчей, в которых забил 1 гол.
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