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Сабо: Для сборной Украины Ванату не хватает скорости, у него нет видения поля

Национальная сборная Украины

В УПЛ форвард еще забивает, а вот в сборной...

Сабо: Для сборной Украины Ванату не хватает скорости, у него нет видения поля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями об игре форварда киевлян Владислава Ваната.

"Ванат в чемпионате Украины забивает, но на международном уровне его не видно. Ребров должен как-то решать эту проблему.

Я смотрю футбол не как болельщик. Всегда анализирую и оцениваю. И знаю, какие качества должны быть у футболиста, чтобы играть за сборную. Ему не хватает скорости, у него нет видения поля. А это – главные качества, которые должны быть развиты у игрока высокого уровня", - сказал Сабо.

Напомним, что в сборной Украины Ванат провел 9 матчей, в которых забил 1 гол.

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Украина Йожеф Сабо Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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