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Вирт: Говорили, что зачем нам эта группа А Лиги наций? Нам это обязательно нужно!
Эксперт считает, что мы можем обыграть Бельгию
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Бывший вратарь
"Легко нам точно не будет. Сборная Бельгии – это классная команда с топ-футболистами. Однако мы хорошо помним, что на Евро-2024 успешно играли с ней, ни в чем не уступали. Считаю, что сборной Украины, особенно учитывая хороший тонус наших легионеров, по силам обыграть бельгийцев. Надо выйти на поле раскрепощенными, и продемонстрировать атакующий футбол. Верю, можем пройти Бельгию.
Кстати, пришлось услышать, мол, а зачем нам та группа "А" Лиги наций... Нам это обязательно нужно! Нам нужны матчи с Англией, Германией, Португалией! Важно, чтобы на нашей стороне была и удача, потому что в игре без нее непросто что-то получить", - сказал Вирт.
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