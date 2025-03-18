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Довбик: Забить два гола Бельгии? Ладно, постараюсь
Артем прибыл в лагерь национальной команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" и с
Нападающий ответил на вопрос, сколько голов нужно забить бельгийцам.
"Забить два гола Бельгии? Ладно, постараюсь. Сколько сможем, столько и забьем.
Мой гол "Кальяри"? Приятно, что с хорошим настроением вернулся в сборную Украины", – сказал Довбик.
Напомним, что первый матч в Испании состоится 20 марта, ответный поединок в Бельгии – 23 марта.
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