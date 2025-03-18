Довбик: Забить два гола Бельгии? Ладно, постараюсь

Форвард "Ромы" и с борной Украины Артем Довбик присоединился к национальной команде перед матчами плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Нападающий ответил на вопрос, сколько голов нужно забить бельгийцам.

"Забить два гола Бельгии? Ладно, постараюсь. Сколько сможем, столько и забьем. Мой гол "Кальяри"? Приятно, что с хорошим настроением вернулся в сборную Украины", – сказал Довбик.

Напомним, что первый матч в Испании состоится 20 марта, ответный поединок в Бельгии – 23 марта.