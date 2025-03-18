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Довбик: Забить два гола Бельгии? Ладно, постараюсь

Национальная сборная Украины
Обновлено

Артем прибыл в лагерь национальной команды

Довбик: Забить два гола Бельгии? Ладно, постараюсь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик присоединился к национальной команде перед матчами плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Нападающий ответил на вопрос, сколько голов нужно забить бельгийцам.

"Забить два гола Бельгии? Ладно, постараюсь. Сколько сможем, столько и забьем.

Мой гол "Кальяри"? Приятно, что с хорошим настроением вернулся в сборную Украины", – сказал Довбик.

Напомним, что первый матч в Испании состоится 20 марта, ответный поединок в Бельгии – 23 марта.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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