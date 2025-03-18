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Сабо: Игрокам сборной не хватает класса - никуда мы от этого не денемся

Национальная сборная Украины

Все дело в классе игроков

Сабо: Игрокам сборной не хватает класса - никуда мы от этого не денемся

Фото: dynamo.kiev.ua

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Экс-игрок и тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матчей плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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"Меня беспокоят больше других полузащитники. От их игры зависит порядок как в защите, так и в нападении. Ведь в атаке наша команда как раз и выглядит неубедительно. Яремчук в Олимпиакосе играет мало, Ванат в чемпионате Украины забивает, но на международном уровне его не видно. Ребров должен как-то решать эту проблему.

Раньше, чтобы попасть в сборную, нужно было на две головы быть выше других. Сейчас такого, к сожалению, нет. Футболистам сборной не хватает класса. Никуда мы от этого не денемся. По крайней мере, пока. Ну как можно, когда идет контратака и нужно мяч быстро передать другому игроку, отходить назад? Или в простой ситуации плохо останавливать мяч? Или футболист просто носится, падает, а эффективности нет. Мы это часто видим", – сказал Сабо.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Украина Бельгия Йожеф Сабо
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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