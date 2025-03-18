Сабо: Игрокам сборной не хватает класса - никуда мы от этого не денемся

Экс-игрок и тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матчей плей-офф Лиги наций с Бельгией.

"Меня беспокоят больше других полузащитники. От их игры зависит порядок как в защите, так и в нападении. Ведь в атаке наша команда как раз и выглядит неубедительно. Яремчук в Олимпиакосе играет мало, Ванат в чемпионате Украины забивает, но на международном уровне его не видно. Ребров должен как-то решать эту проблему.

Раньше, чтобы попасть в сборную, нужно было на две головы быть выше других. Сейчас такого, к сожалению, нет. Футболистам сборной не хватает класса. Никуда мы от этого не денемся. По крайней мере, пока. Ну как можно, когда идет контратака и нужно мяч быстро передать другому игроку, отходить назад? Или в простой ситуации плохо останавливать мяч? Или футболист просто носится, падает, а эффективности нет. Мы это часто видим", – сказал Сабо.