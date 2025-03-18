Бражко: Хочется быть на уровне Де Брюйне, и для этого я работаю каждый день

Хавбек сборной Украины Владимир Бражко в эфире Ютуб-канала «ВЗБІРНА» поделился ожиданиями от матчей с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

– Что больше всего запомнилось из игры против Бельгии на Евро?

– Помню, что это была очень ответственная игра, как и все на Евро. Помню, что полный стадион в Штутгарте, нужно было только выигрывать и не смотреть на результат матча Румынии со Словакией. Помню, что была очень тяжелая игра, мы могли как проиграть, так и выиграть, но был очень интересный матч и сложный.

– Долго были мысли, в которых ты анализировал, почему тогда так и не удалось выиграть?

– Надо было начинать с первого матча, играть так, как мы играли второй и третий матч. Не было времени на раскачку, и поражение в первом матче сказалось – мы не набрали определенное количество очков, чтобы выйти в плей-офф.

– Как тебе тогда игралось против Де Брюйне?

– Интересно и сложно. Я как-то сказал, что это мой кумир был и есть, я смотрю за ним всегда. Очень интересно было, мы играли 1 в 1 друг против друга, можно сказать. Очень сложно.

Я увидел его уровень, как он думает на поле, как работает с мячом. Хочется быть как он, и работать с мячом, как он. И для этого я работаю каждый день.

– То есть он превзошел твои мысли о нем?

– Да. По телевизору – это одно, а когда ты в жизни играешь на поле с ним, и вообще чемпионат Европы – это другой уровень. И когда ты видишь на поле, какова скорость принятия решений у футболистов, то, конечно, хочется, каждый матч играть на таком уровне.

– Сейчас Бельгия стала сильнее или слабее по сравнению с Евро?

– Не могу сказать, слабее или сильнее. Всегда Бельгия славилась своими хорошими игроками в атаке. Это топ-сборная со всего мира, можно сказать, на ЧМ-2018 они заняли 3-е место. Думаю, что будут две очень сложные игры с хорошим соперником.

– Представь, что можешь забрать себе один навык, способность у любого бельгийского футболиста. Что это будет и у кого?

– Футбольный интеллект Де Брюйне.

– Какой стиль игры сборной Бельгии тебя импонирует или наоборот раздражает?

– Да нет такого, чтобы импонировало или раздражало. У каждой сборной свой стиль, и у каждого тренера свое видение футбола. Так что нет такого.

– Есть ли любимый момент в карьере, связанный с бельгийскими игроками или клубами?

– Я немного сыграл против бельгийских команд. Можно сказать, что матч на чемпионате Европы против Бельгии.

– Как думаешь, что для нас важнее в этих двух матчах – контролировать мяч или ловить соперника на контратаках?

– Все будет решать тренер.