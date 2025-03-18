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Агент: Мудрик – большая потеря для сборной

Национальная сборная Украины
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Сильные индивидуальности делают разницу в футболе

Агент: Мудрик – большая потеря для сборной

Getty Images

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Сергей Серебренников прокомментировал отсутствие вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика в матчах плей-офф Лиги наций с Бельгией.

– Мудрик – один из лидеров атак сборной Украины. Тренеры смогут найти ему равноценную замену?

– Сильные индивидуальности делают разницу в футболе. Мудрик – большая потеря для нашей сборной. Если мы говорим об украинских футболистах, то у нас много классных защитников, полузащитников оборонного плана, но когда мы делаем акцент на креативе, таких исполнителей высокого класса в Украине недостаточно.

Мудрик – один из таких футболистов. Безусловно, это потеря для нашей команды. Думаю, что Сергей Ребров поломает голову в поисках равноценной замены. Однако в игре с бельгийцами определяющим фактором будет все же коллективная игра.

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Украина Бельгия Сергей Серебренников Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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