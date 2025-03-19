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Трубин описал свои эмоции от пребывания в лагере главной команды страны
Ответственность и давление
Фото: пресслужба УАФ
Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями, с которыми он в составе сборной готовится к матчам плей-офф Лиги наций с Бельгией за право выступать в Дивизионе А.
"Играть за сборную – это как финал большого матча. Эмоции зашкаливают, адреналин в крови, гордость переполняет. Но вместе с этим – давление, нагрузка, ожидание. Две стороны одной медали, которые невозможно разделить", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.
Экс-кипер "Шахтера" дебютировал в национальной команде в 2021 году. В его активе 19 поединков. Анатолий играл во всех шести встречах групповой стадии.
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