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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина – Бельгия: кто из футболистов играл за один клуб? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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Украина – Бельгия: кто из футболистов играл за один клуб? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20 марта национальная сборная Украины проведет дебютный поединок этого года. Подопечные Сергея Реброва в рамках первого матча плейоф Лиги наций 2024/25 в испанской Мурсии будут принимать Бельгию.

Сегодня мы вам предлагаем пройти следующий квиз, связанный с нашей и бельгийской сборными. Будет дано два футболиста: по одному из заявки каждой из этих команд на матчи плейоф ЛН. Вам надо ответить, играла ли та или иная пара игроков за один клуб.

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