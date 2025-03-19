Украина – Бельгия: кто из футболистов играл за один клуб? Квиз от UA-Футбол

20 марта национальная сборная Украины проведет дебютный поединок этого года. Подопечные Сергея Реброва в рамках первого матча плейоф Лиги наций 2024/25 в испанской Мурсии будут принимать Бельгию.

Сегодня мы вам предлагаем пройти следующий квиз, связанный с нашей и бельгийской сборными. Будет дано два футболиста: по одному из заявки каждой из этих команд на матчи плейоф ЛН. Вам надо ответить, играла ли та или иная пара игроков за один клуб.