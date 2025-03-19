Матчи сборной Украины будут транслироваться только на MEGOGO

С марта 2025 года матчи сборной Украины будут транслироваться только на платформе MEGOGO. Об этом проинформировала директор по контенту медиасервиса Мария Панченко.

До этого игры национальной команды также показывали на региональных каналах "Суспільного" вещания.

"Рады сообщить, что, начиная с марта, матчи сборной Украины будут транслироваться на ОТТ-медиасервисе MEGOGO и эфирном телеканале "MEGOGO СПОРТ". На местных каналах "Суспільного" матчи будут отсутствовать. Зрители могут быть уверенными, что доступ к играм национальной команды останется неизменным. Они, как и раньше, смогут просматривать матчи онлайн на нашей платформе, или же на бесплатном телеканале, который вещает в Т2 и кабельных сетях. Мы искренне благодарны "Суспільному" за многолетнее сотрудничество и совместную работу над популяризацией матчей сборной Украины. Каждое партнерство, даже при наличии такого комфортного партнера - это огромный набор договоренностей, согласований, контроля. Вместе с запуском нашего эфирного канала "MEGOGO Спорт" логичным шагом стало объединение всех трансляций сборной под единым брендом - как на платформе, так и в эфире. Это позволяет зрителям легче ориентироваться где смотреть, а нам - эффективнее планировать трансляции, строить коммуникацию и выполнять обязательства перед правообладателями", - заявила Панченко.

20 марта сборная Украины сыграет в испанской Мурсии первый поединок плей-офф Лиги наций против Бельгии. Ответный матч пройдет 23 марта в Генке.



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