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Виктор Скрипник высказался о важности Андрея Ярмоленко в сборной Украины

Национальная сборная Украины

Он считает его одним из лидеров национальной команды

Виктор Скрипник высказался о важности Андрея Ярмоленко в сборной Украины

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

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Бывший главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями о важности Андрея Ярмоленко в национальной сборной Украины

"С учетом отсутствия Мудрика, Ярмоленко точно нужен сборной. Андрей — это опытный футболист, который через многое прошел. Чего только стоит его недавний выход на замену и дубль в матче против "Галатасарая" в Лиге Европы. Такие люди, как Ярмоленко, на вес золота. Главное — чтобы он был в хорошей форме, а желание у него не отберешь. Молодые игроки увереннее чувствуют себя, когда за спиной есть такие аксакалы. Насколько я знаю, Андрей не «пижонистый», а душа компании и лидер в раздевалке".

Напомним, что сборная Украины сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги наций УЕФА 20-го и 23-го марта.

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Последним местом работы Виктор Скрипника был харьковский "Металлист 1925", в котором 55-летний украинский специалист работал в период с декабря 2023 года по июль 2024 года.

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Андрей Ярмоленко Украина Национальная сборная Украины Виктор Скрипник
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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