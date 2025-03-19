Виктор Скрипник высказался о важности Андрея Ярмоленко в сборной Украины

Бывший главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями о важности Андрея Ярмоленко в национальной сборной Украины

"С учетом отсутствия Мудрика, Ярмоленко точно нужен сборной. Андрей — это опытный футболист, который через многое прошел. Чего только стоит его недавний выход на замену и дубль в матче против "Галатасарая" в Лиге Европы. Такие люди, как Ярмоленко, на вес золота. Главное — чтобы он был в хорошей форме, а желание у него не отберешь. Молодые игроки увереннее чувствуют себя, когда за спиной есть такие аксакалы. Насколько я знаю, Андрей не «пижонистый», а душа компании и лидер в раздевалке".