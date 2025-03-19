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Трубин или Лунин? Вирт высказался о конкуренции между голкиперами в сборной
Неплохой вариант
НВ Спорт
Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт считает, что Анатолий Трубин и Андрей Лунин должны получить одинаковое количество игрового времени в рамке ворот "сине-желтых" в противостоянии с Бельгией в плей-офф Лиги наций.
"К сожалению, в последних поединках на клубном уровне в составе "Бенфики" Анатолий Трубин был не безгрешен. Конечно, это в определенной степени сказалось и на его позиции в главной команде страны. А у Андрея Лунина - другая проблема, он и в дальнейшем не имеет достаточной игровой практики в "Реале". Это - минус, хотя в тех поединках, где ему доверяли место в воротах, в частности, в кубковом - с "Реалом Сосьедад" он не подводил.
Что бы посоветовал Реброву? Если бы была моя воля, то я доверил бы Трубину и Лунину сыграть по очереди. Все же, несмотря на последние огрехи Анатолий остается высококлассным кипером, а Андрей еще и демонстрирует незаурядную выдержку: роль дублера Куртуа не сказывается на его работоспособности на тренировках и каждый шанс проявить себя он использует сполна. В конце концов, неудивительно, что один из грандов английского футбола - "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Лунина огромные, как для вратаря, средства. Поэтому Реброву не надо особо волноваться: Трубин и Лунин оправдают надежды. Тем более, что у нас еще есть надежный Дмитрий Ризнык", - поделился мыслями Вирт.
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