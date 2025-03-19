Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните стартовый состав сборной Украины против Бельгии в матче Евро-2024? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Getty Images / Global Images Ukraine
20 марта сборная Украины первым домашним поединком в Мурсии начинает двухматчевую дуэль против Бельгии в плейоф Лиги наций 2024/25. Ранее эти соперники встречались только раз - на прошлом чемпионате Европы. Напомним, тогда игра закончилась вничью 0:0.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав сборной Украины против бельгийцев в матче Евро-2024. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции. Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.
Популярное сейчас
- Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Впереди - матчи с Бельгией. Сборная Украины наконец-то собралась в Испании в полном составе. ФОТО
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной