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Вспомните стартовый состав сборной Украины против Бельгии в матче Евро-2024? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
Обновлено

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав сборной Украины против Бельгии в матче Евро-2024? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20 марта сборная Украины первым домашним поединком в Мурсии начинает двухматчевую дуэль против Бельгии в плейоф Лиги наций 2024/25. Ранее эти соперники встречались только раз - на прошлом чемпионате Европы. Напомним, тогда игра закончилась вничью 0:0.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав сборной Украины против бельгийцев в матче Евро-2024. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции. Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.

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Украина Бельгия Лига Наций квиз от UA-Футбол Евро 2024
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