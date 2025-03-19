Экс-игрок сборной Украины ответил, повлияет ли отсутствие Мудрика на сборную

Бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка считает, что "сине-желтым" удастся заменить отстраненного от футбола из-за допинг-скандала вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Скажется ли отсутствие Михаила Мудрика? Не думаю, и не только потому, что убежден: незаменимых не бывает. В украинской сборной длинная скамейка запасных, и у руководителя Сергея Реброва было достаточно времени, чтобы с помощью домашних заготовок минимизировать потерю игрока "Челси".