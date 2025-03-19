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Экс-игрок сборной Украины ответил, повлияет ли отсутствие Мудрика на сборную
"Незаменимых не бывает" (с)
Фото: УАФ
Бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка считает, что "сине-желтым" удастся заменить отстраненного от футбола из-за допинг-скандала вингера "Челси" Михаила Мудрика.
"Скажется ли отсутствие Михаила Мудрика? Не думаю, и не только потому, что убежден: незаменимых не бывает. В украинской сборной длинная скамейка запасных, и у руководителя Сергея Реброва было достаточно времени, чтобы с помощью домашних заготовок минимизировать потерю игрока "Челси".
20 марта национальная команда Украины сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций.
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