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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Экс-игрок сборной Украины ответил, повлияет ли отсутствие Мудрика на сборную

Национальная сборная Украины
Обновлено

"Незаменимых не бывает" (с)

Экс-игрок сборной Украины ответил, повлияет ли отсутствие Мудрика на сборную

Фото: УАФ

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка считает, что "сине-желтым" удастся заменить отстраненного от футбола из-за допинг-скандала вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Скажется ли отсутствие Михаила Мудрика? Не думаю, и не только потому, что убежден: незаменимых не бывает. В украинской сборной длинная скамейка запасных, и у руководителя Сергея Реброва было достаточно времени, чтобы с помощью домашних заготовок минимизировать потерю игрока "Челси".

20 марта национальная команда Украины сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.03.2025 в 15:54
Брагару заменит Мудрика --он скоростной и не чего не боится любит бить по воротам идти в обводку
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
19.03.2025 в 15:54
Брагару заменит Мудрика --он скоростной и не чего не боится любит бить по воротам идти в обводку
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